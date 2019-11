‘Zonder fonds wordt Roden een spookstad’

Maand van de waarheid voor het Ondernemersfonds: ‘Ga stemmen!’

RODEN – Het is de maand van de waarheid voor Roner ondernemers. In november wordt er voor de tweede keer in de geschiedenis gestemd over het Ondernemersfonds. Dat de belangen groot zijn, werd nog maar eens onderstreept op de meest recente algemene ledenvergadering van de Zakenkring. Daar werd het thema nog één keer voor het voetlicht gebracht.

Allereerst waren daar de woorden van wethouder Henk Kosters, die de waarde van het Ondernemersfonds zeker inziet. ‘Ik denk dat het belangrijk is om als collectief wat te blijven doen. Als ik kijk naar wat er in Roden wordt georganiseerd, zie ik dat veel van die dingen zonder het Ondernemersfonds niet was gelukt.’

Ook Jan Kemkers – voorzitter van het fonds en meestal wat langer van stof – kon het kort houden. ‘Het is jaren geleden begonnen als een proef van drie jaar. In Roden pakte het goed uit, waardoor in 2014 door een meerderheid is gestemd vóór het behoud van het fonds. Het Ondernemersfonds zorgt voor verbinding en reuring’, aldus Kemkers. ‘Wat had u als ondernemer moeten doen aan activiteiten, als de helft niet mee zou doen?’ Daarnaast benadrukte Kemkers het belang van het stemmen. Zelfs wanneer het een ‘nee-stem’ betreft. ‘De stemming is pas geldig als meer dan de helft van de ondernemers een stem uitbrengt. Dat klinkt niet veel, maar dat is nog aardig wat’, zei hij. ‘Daarom is het van belang dat mensen dat vooral ook gaan doen. Ook een nee-stem kan uiteindelijk belangrijk zijn voor het behoud van het fonds. Want dat kan ervoor zorgen dat de drempel wordt gehaald en de stemming dus geldig is.’

De uitsmijter kwam van Jan Buiter, die zich jaren geleden (toen nog als voorzitter van de Zakenkring) met veel bevlogenheid inzette voor het fonds. ‘Ik hoef hier eigenlijk niet voor leden van de Zakenkring te staan, want iedereen hier weet dat het er moet komen. Toen ik voorzitter was van de Zakenkring, hadden wij twee wensen: het realiseren van de Albertsbaan en het opzetten van het Ondernemersfonds. Daar hebben we hard voor gewerkt en het heeft veel opgeleverd’, aldus Buiter. De ondernemer waarschuwde voor het verdwijnen van het fonds. ‘Dan wordt Roden een spookstad.’

Zijn conclusie was dan ook helder. ‘Ga als ondernemer naar je buurman, vertel hem over het fonds en probeer hem te overtuigen van het nut hiervan. Ga hiermee actief naar buiten, spoor elkaar aan. Ik houd van Roden, net als jullie. We zijn vol trots op het dorp zoals het nu is. Laten we dat zo houden, door met elkaar het Ondernemersfonds in de benen te houden!’