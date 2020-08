Zonnepark geopend bij zonnig Zomerbad

PEIZE – In Peize was het dubbelfeest afgelopen week. De Zomerfeesten brachten vertier op het evenemententerrein, even verderop werd de officiële starthandeling verricht voor het recent opgeleverde zonnepark bij het Peizer Zomerbad. En er werd hoog bezoek verwacht. Niet alleen de Ongenode Gast nam een kijkje, ook gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de Provincie Drenthe. Wat een entourage!

Heerlijk, zo’n bijeenkomst om drie uur ’s middags. Helemaal niet warm ook. Niks te klagen. In de brandende auto op weg naar het Zomerbad, kan de Ongenode Gast de fietsende jeugd met badhanddoek alleen maar benijden. Zij kunnen straks lekker plonzen in het zwembad, de Ongenode Gast niet. Aan de andere kant wacht hem dan weer een koel drankje. Verzorgd door Frits Franke en zijn team. Zij draaien overuren, want ook het evenemententerrein moet natuurlijk bevoorraad worden. Het is dorstig weer in Paais, dat moge duidelijk zijn. Goede handel dus.

Op het terrein bestaat het welkomstcomité, hoe kan het ook anders, uit Wim Stroetinga. Voorzitter van het Zomerbad en liefhebber van feestelijke bijeenkomsten. Speciaal voor deze gelegenheid, waar toch een man of dertig op af lijkt te zijn gekomen, heeft hij een microfoonheadset op. Met enige fantasie had Stroetinga best het Eurovisie Songfestival kunnen presenteren.

De klok slaat drie, en Kirsten Ipema vertelt de Ongenode Gast over haar vakantie. Duitsland en België. ‘Op sommige plekken even een mondkapje op, voor de rest prima te doen’, is haar bondige oordeel. Het wachten is op gedeputeerde Stelpstra. ‘Misschien zoekt hij z’n zwembroek nog’, grinnikt Ipema. Precies op dat moment komt wethouder Jeroen Westendorp voorbij gezoefd. Hij moest doortrappen om op tijd te zijn en dat valt te zien. Ook aanwezig: de Mannen van Staal, verantwoordelijk voor de staalconstructie van het zonnepark. De Mannen van Staal lijken haast een terugkerend fenomeen in deze rubriek, maar eerlijk is eerlijk: je komt ze ook overal tegen.

Als Stelpstra even later is gearriveerd, laat Wim Stroetinga er geen gras over groeien. Meteen begint hij met zijn openingswoord. ‘Het is warm, pak maar even een drankje, want dit wordt een langdurige kwestie’, begint hij. Hij spreekt over een bijzondere dag in het 50-jarige bestaan van het Zomerbad. Verder vertelt hij over de gang van zaken. De aanloop naar de aanleg van het zonnepark. ‘Vanaf het begin hebben we de buren erbij betrokken. Het is goed om te zien dat enkele van hen hier nu ook zijn. We zijn heel blij met de samenwerking.’

Vervolgens noemt hij een rits vrijwilligers die belangrijk waren voor de aanleg van het zonnepark en het voortbestaan van het zwembad. Neem Tinus, Pieter, Jan en Geert. Om over de rest nog maar te zwijgen. De vrijwilligers worden naar voren gehaald om waardering in ontvangst te nemen. Zoals goede vrijwilligers betaamt, gaat dat schoorvoetend. Vrijwilligers opereren liever op de achtergrond.

Gerard Offringa (van Energiecoöperatie Noordseveld) en David Wassenaar (de nerd – in de goede zin van het woord – van het Zomerbad) leggen vervolgens de techniek achter het zonnepark uit. Vervolgens is het woord aan Kirsten Ipema, die haar waardering uitspreekt richting de vrijwilligers. ‘Ik zie dat het energie kost om dit draaiende te houden. De slogan “Peize heeft het, Peize houdt het” is niet zo vanzelfsprekend.’

Vervolgens de beurt aan Stelpstra. Die zet eerst wat recht. Want Stelpstra kwam tot op heden niet heel positief in de plaatselijke media. Zo zou hij ooit Noordenveld hebben verweten aan ‘klein bier’ te doen, voor wat betreft de energietransitie. Iets wat vooral de oppositie in de gemeenteraad hem niet in dank afnam. ‘Dat was niet zo bedoeld’, begint hij dus maar, om vervolgens te zeggen trots te zijn op dit specifieke project. ‘Men kan hier samen van profiteren, maar ondertussen levert het ook wat op voor het klimaat. Want dat gaat natuurlijk niet goed.’ Later zegt Stelpstra, geheel in lijn met de huidige coronaperikelen, dat projecten als dit een goed vaccin zijn tegen klimaatverandering. Samen met twee jonge meiden onthult hij even later een nieuw bord bij het zwembad, waarop staat dat het Zomerbad sinds 13 augustus energieneutraal is. Het glas wordt geheven, die Ongenode Gast snelt richting de bar. Even een klein biertje halen…..

Wat: officiële opening zonnepark Peize

Wanneer: donderdag 13 augustus

Hoe laat: 15:00 uur