Zonovergoten Veldslag om Norg weer een groot succes

NORG – Afgelopen zaterdag werd weer een prachtige editie verreden van de Veldslag om Norg. De deelnemers hadden geluk, want het parcours lag er droog bij en het zonnetje liet zich volop zien. Onder andere de Noordenveldse wethouders Alex Wekema en Jeroen Westendorp stapten op de pedalen voor een 80 of 100 kilometer lange rit op de mountainbike. Sowieso was de gemeente Noordenveld sterk vertegenwoordigd in het deelnemersveld. Ook zes van de acht mensen die de afgelopen maanden met behulp van Gerard Kemkers en Velodroom fit wilden worden voor de Veldslag durfden de uitdaging aan en deden mee.

Niet voor iedereen was de Veldslag om Norg dit jaar een succes. Ex-profwielrenner Laurens ten Dam belandde met een hersenkneuzing in het ziekenhuis na een vervelende val. Uiteindelijk was het Tijmen Eising uit Emmen die de wedstrijd won, voor Jasper Ockeloen en Thijs Zonneveld.