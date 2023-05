Zonovergoten voorjaarsmarkt

LANGELO – Op zaterdag 13 mei kon men tussen 10.00 uur en 16.00 uur in Langelo het ideale Moederdagcadeautje scoren op de voorjaarsmarkt.

Er was dan ook genoeg keuze, meerdere standhouders boden zelfgemaakte producten aan. Zelfgemaakte haakcadeau’s, honing, wenskaarten of juist verse eieren, er was genoeg te koop. Daarnaast vond ook de plantjesmarkt plaats. Voor mensen die zin hadden in een hapje of drankje was het prima toeven. Inwoners en bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om bij te kletsen of te genieten van het zonnetje. De organisatie kijkt terug op een gezellige en geslaagde editie. Op naar volgend jaar!