Zonovergoten Wat ’N Kunst-festival trekt duizenden bezoekers naar Roden

RODEN – Een ding is zeker: dit smaakt naar meer. In alle opzichten een meer dan geslaagd evenement, het vierde Wat ’N Kunst festival. Het professioneel opgezette programma trok hordes mensen naar Roden. Schaken op straat, optredens van muziekverenigingen, de Roden Girl Choristers, portretschilderen bij de Teken- en Schildergroep, kramen met hoogwaardige kunst; het zat er allemaal in op de Noordenveldse Uitmarkt zaterdag. Zondag genoot het publiek van geweldige optredens rond het grote podium op de Brink en van de workshops door verschillende kunstenaars. Rond de klok van half vier reikte wethouder Alex Wekema de Kunst&Cultuur prijs en de Talentprijs uit.

Kunst&Cultuur prijs en Talentprijs

De Talentprijs is voor de 11 jarige Poolsterleerling Anastasia Orlova. Ze schreef haar eerste boek en bracht het uit. Het boek, Het mysterie van de verdwenen toverstaf, is prachtig geïllustreerd door haar moeder Alesja Konchyts. Het schrijven van een boek dat uitgegeven wordt door een 11 jarige mag terecht een prestatie genoemd worden, is de mening van de jury die bestaat uit voorzitter Leo van der Heiden, Siep Schepel, Theo van Berkel, Diny Brouwer, Femke Wolthuis en Judith van der Heide. Anastasia is een terechte winnaar van de Talentprijs, aldus de jury.

Bien en Hans van het Rode Hert in Roderwolde mochten de Kunst&Cultuur prijs mee naar huis nemen. De jury was onder de indruk van het duo dat grote namen uit de jazzwereld naar Roderwolde weet te halen. Bien organiseerde haar eerste Draslanden Jazz festival, een jazzfietstour door de mooie omgeving van de Onlanden, vanuit het Rode Hert. De jury vindt, gezien het belang voor Roderwolde en de wijde omgeving, het Rode Hert een mooie winnaar voor de prestigieuze kunstprijs. Na de uitreiking ging het feest verder met prachtige optredens van onder andere Elske Dewall, Stempalet en Minka Zaal.