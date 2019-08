Zorgcafé over Noordenveld dementievriendelijk

NORG – Op maandag 2 september is het onderwerp van het Zorgcafé ‘gemeente Noordenveld dementievriendelijk’. Deze avond zal Jos Sanders, medewerker van de gemeente Noordenveld, een inleiding houden over dit thema. Samen met de 12 Drentse gemeenten heeft Noordenveld een convenant ondertekent om te komen tot een dementievriendelijk Drenthe. In Noordenveld is al veel aandacht voor mensen met dementie, hun naasten en mantelzorgers. Verschillende organisaties werken zelfstandig of in samenwerking om de juiste zorg aan mensen met dementie te kunnen bieden. De kans dat iemand dementie krijgt is 1 op 5 en volgens artsen en onderzoekers is het een volksziekte met de hoogste ziektelast voor patiënt en omgeving. Het doel is om mensen met dementie langer mee kunnen laten doen in de samenleving. Maar hoe organiseren we dat? Na de inleiding van Jos Sanders gaan we in gesprek over dit thema. Wilt u meedenken, meepraten of heeft een goed idee? Wees welkom op deze avond in het Zorgcafé in Norg. Er is een presentatie en daarna voldoende ruimte om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Het Zorgcafé Norg vindt plaats in De Huiskamer van De Dagbesteding in het Bewegingscentrum aan de Eenerstraat in Norg. De inloop is om 19.15 uur en om 19.30 uur begint het programma tot ongeveer 20.45 uur. Opgave vooraf hoeft niet, er is geen entree en een kop koffie krijgt u aangeboden. Wie informatie wil kan bellen met Welzijn in Noordenveld 050 3176500 of Groenzorg Norg 06 55100987, ook voor vervoersproblemen.