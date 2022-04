Zorgen om grondopslag bij Beek en Bosch in Roden

‘We begrijpen dat het de grond ergens opgeslagen moet worden, maar waarom in een woonwijk?’

RODEN – Op het terrein tussen Beek en Bosch en de Anne de Vriesstraat in Roden worden grote hoeveelheden grond en stenen gestort. Dat gebeurt nu al een jaar. Buurtbewoners zijn not amused over de grote zwarte bulten voor hun ramen. Voor het terrein ligt er een aanvraag voor het oprichten van een gronddepot. Bewoners voelen zich niet gekend door de gemeente en zeggen niet geïnformeerd te zijn over het dumpen van de grond. Zij hebben middels een brief, die ondertekend is door veertig omwonenden, bezwaar ingediend tegen de aanvraag voor een opslagplaats bij de gemeente. Wethouder Alex Wekema nam de brief in ontvangst.

Al een jaar duren de ergernissen van buurtbewoners rondom de Anne de Vriesstraat in Roden, zegt Jan Tiesinga, één van de omwonenden. Dagelijks zien zij zware vrachtwagens af en aan rijden om grote hoeveelheden puin, bouwafval en grond te droppen op het stuk grond dat in Rodermarkttijd gebruikt wordt als parkeerterrein. Toen ze onder ‘werken’ de aanvraag voor een gronddepot –Roden sectie 1, nummers 5216 en 6341- in de Krant zagen staan, werden ze er niet geruster op, vertelt Tiesinga. Samen met Ep Krijthe maakte hij bezwaar namens 40 buurtgenoten. De grond en puin zijn afkomstig van de werkzaamheden aan de Wilhelminastraat, waar aannemer Roelofs is begonnen met de aanleg van een waterberging. ‘We begrijpen dat het de grond ergens opgeslagen moet worden, maar waarom in een woonwijk?, vraagt Tiesinga zich af. ‘Het is geen gezicht al die hoge bergen voor onze ramen. Daarbij ervaren bewoners overlast van zwaar vrachtverkeer en verliezen het woongenot. De locatie tegenover de Kampeerhal was ook een optie geweest’, zegt Tiesinga die helemaal vreest voor de Rodermarktperiode en andere festiviteiten van Volksvermaken. ‘Normaal gesproken dient die plek als parkeerterrein voor auto’s, vrachtwagens en paardentrailers. De angst is nu dat die de omliggende straten blokkeren omdat ze niet op het parkeerterrein kunnen parkeren.’

Kosters: we kijken naar andere plekken

Wethouder Alex Wekema nam het bezwaarschrift in ontvangst, maar verwijst voor een reactie naar zijn collega Henk Kosters die de centrumontwikkeling van Roden in portefeuille heeft. Kosters vindt het bezwaar wat voorbarig. De vergunning ligt er nog niet, benadrukt hij. Het depot is gekoppeld aan de werkzaamheden in de Wilhelminastraat en is van tijdelijke aard. ‘Een adviesbureau heeft een scan gemaakt en is naar aanleiding daarvan aan de slag gegaan met de benodigde vergunningen en de vergunningaanvragen. Voor het depot bleek geen vergunning aan te zijn gevraagd. Daarom is dat alsnog gebeurd. Officieel is er dus nog geen vergunning verleend. Maar de buurt roert zich. Dat kan ik goed begrijpen, maar het is wel wat voorbarig. Op dit moment kijken we samen met de aannemer, die medeverantwoordelijk is, of er andere plekken zijn waar we de grond op kunnen slaan. De Vrijetijdsboulevard is een optie, maar dat moeten we wel goed doen, anders blijven we met de grond slepen. Er zijn meer mogelijkheden en die onderzoeken we nu. We moeten er zeker van zijn dat we straks niet met hetzelfde probleem opgescheept zitten.’