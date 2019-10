‘Zoveel mogelijk zelf regelen is ons motto, dat zorgt ervoor dat de geest langer scherp blijft’

Ouderenopvang Roden; een geliefd uitje voor veel thuiswonende ouderen in de gemeente

RODEN – Een gezellige boel op woensdagochtend, bij Ouderenopvang Roden. In de huiskamer rechts om de hoek in het Vasalis-gebouw worden piepers gejast, de bonen gepunt en een kaartje gelegd. In vijf jaar tijd is de ouderenopvang uitgegroeid tot een vaste waarde in Roden waar heel veel thuiswonende ouderen uit Noordenveld gebruik van maken. De dagbesteding houdt ze scherp, zelfstandig én gaat eenzaamheid te lijf. Ook het vervoer is tiptop geregeld: de gasten worden opgehaald en thuisgebracht door de vrijwillige chauffeurs van Vervoer voor Ouderen Noordenveld (VOR). In gesprek met Jolanda Hummel en Marije Huisman van Ouderenopvang Roden.

Vijf jaar geleden was er in Roden geen speciale opvang waar thuiswonende ouderen hun dag op een actieve manier kunnen besteden, bleek uit onderzoek van Jolanda Hummel en Marije Huisman. De dames kennen elkaar vanuit de zorg. Werkten beide bij een grote zorgorganisatie in de regio. De liefde voor de zorg én ouderen brachten hen op het idee om zelf een dagbestedingsorganisatie op te starten. Uit onderzoek bleek al snel dat een dergelijk initiatief in Roden haalbaar moest zijn. De dames kregen gelijk. Inmiddels is de dagbestedingslocatie aan de Rietdekker een geliefd uitje voor veel thuiswonende ouderen in de gemeente.

Woensdagochtend, 11:00. Twaalf (voornamelijk vrouwen dit keer) zijn druk met van alles en nog wat. Een paar dames staan in de keuken om de warme prak voor te breiden, anderen doen gezellig een potje Rummikup aan tafel. Marije en Jolande kijken toe of alles goed gaat en helpen hier en daar een handje mee. “Zoveel mogelijk zelf regelen, is ons motto. We stimuleren zelfredzaamheid. Dat zorgt ervoor dat de geest langer scherp blijft”, weten de dames. “Het niveau is hier –wanneer je het vergelijkt met andere vergelijkbare dagbestedingsvormen- hoog. De beperkingen van onze gasten zijn divers: dat kan lichamelijk zijn, maar ook geestelijk, van vereenzaming, depressies tot dementie. Iedereen helpt elkaar. Wat de één niet kan, lukt de ander wel. Er wordt veel onderling wordt opgelost. En gaat dat een keer niet (ook hier zijn mensen het wel ‘ns niet met elkaar eens), zijn wij er. Door deze benadering worden ze geprikkeld om zelf dingen te doen. En als je langer actief bent kun je langer zelfstandig blijven. Het leuke is dat sommige mensen elkaar hier weer voor het eerst ontmoeten. Mensen die elkaar tientallen jaren niet hebben gezien. Er worden zelfs afspraken gemaakt buiten de opvang om.”

Perfecte combinatie

Ouderenopvang Roden heeft twee locaties: het Roder hert en de Roder zon. Het Roder hert biedt opvang voor 12 personen per dag en is vijf dagen open, bij de Roder zon is plek voor 8 personen per dag en is twee dagen per week open. “Wij starten om half elf en gaan door tot half zes. Dat is bij de meeste dagbestedingsvormen niet zo. Die starten eerder en stoppen om vier uur. Wij kiezen er bewust voor om iets later te beginnen. Veel ouderen hebben en moeite om op gang te komen. En mantelzorgers worden zo meer ontlast. Half 11 is een mooie tijd. Die tafelmomenten zijn zo waardevol. Samen eten is iets wat veel mensen fijn vinden. Tussen de middag eten we warm en we sluiten de dag af met een broodmaaltijd. De meeste van onze gasten worden gehaald en gebracht door chauffeurs van de VOR. Een perfecte combinatie, helemaal omdat we in hetzelfde gebouw zitten. De lijntjes zijn kort. Soms bedenken we (naast de geplande) spontane uitstapjes. Even naar het Leekstermeer bij mooi weer bijvoorbeeld. Dan loop ik het boekingskantoor van de VOR binnen en vraag of er een chauffeur beschikbaar is om ons te vervoeren. Als dat het geval is, gaan we op pad. Onze gasten vinden dat geweldig. Veel van hen hebben een band met de chauffeurs van de VOR. De chauffeurs komen hier allemaal uit de buurt. Samen liedjes zingen, verhalen vertellen, het is echt een aanvulling op onze dagbesteding.”

Ouderenopvang Roden heeft een contract met de gemeente Noordenveld en de gemeente Tynaarlo. De gemeente bepaalt de indicatie. Er moet wel een reden zijn om deel te nemen aan de dagopvang. De kosten worden (grotendeels) vergoed vanuit de WMO. “Natuurlijk mogen ook ouderen die geen beperking hebben aanschuiven. Alleen dan moeten ze de dagbesteding zelf betalen. Hoe vaak iemand komt hangt af van de indicatie en van de behoefte. Sommigen zitten hier 1 dag, anderen maken 5 dagen per week gebruik van onze dagbesteding.”