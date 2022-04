Zunneschien met Pasen van start

VEENHUIZEN – Koffie- en Theetuin Zunneschien, gelegen aan de Hospitaallaan 2 in Veenhuizen, is tot eind september dagelijks geopend van 12.00 tot 18.00 uur. De inbreng en expositie is ook geopend. In het weekend van 15 april op Goede Vrijdag en de Paasdagen gaat Zunneschien van start.

De expositie in de komende maanden april en mei is van Tina Frei uit Bovensmilde. ‘Iets realistisch met abstracte onderdelen en warme kleuren spreken mij erg aan. Het liefst schilder ik op doek met water vermengbare olieverf en soms acrylverf. Momenteel ben ik ook bezig met pastelkrijt. Ik schilder al bijna 10 jaar hobbymatig en heb veel lessen en workshops gevolgd. In Zunneschien hangt onder ander een grote ballerina die ik Anoroc heb genoemd en de tijger Rooie Rinus.’

Informatie bij Tiny Veenstra 0592 388 419 of kijk op www.zunneschien.nl. Tevens zijn in Zunneschien werken te bewonderen van 150 hobbyisten uit de wijde omgeving. Al hun werken zijn te vinden in de inbreng-galerie.