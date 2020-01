Zware val kreeg grasbaanracer Sem Ensing (15) niet klein

Stichting Motorsport Roden is trots op lokale held

RODEN – Met een zware valpartij eindigde het seizoen 2018 voor grasbaanracer Sem Ensing. De 15-jarige coureur uit Peize zat de hele winter in de lappenmand, maar kwam dit jaar sterker terug dan ooit. Ensing reed in de sterke Duitse competitie en werd daar kampioen in de 250cc klasse. Volgend jaar stapt Ensing over naar de koningsklasse: de 500cc machines.

Zaterdag 30 september 2018. Een datum die bij de familie Ensing in het geheugen gegriefd staat. Op de speedwaybaan in Veenoord gaat een coureur onderuit en Sem kan hem niet meer ontwijken. Ensing wordt zwaargewond naar het Emmer ziekenhuis gebracht. Na de eerste scans en onderzoeken werd besloten hem over te brengen naar het UMCG. De diagnose was pittig: twee gebroken ribben en vijf gebroken wervels in rug en nek. Er volgde een zware operatie waarbij specialisten in de rug een constructie aanbrachten om de wervels te ontlasten. Operatie was succesvol.

Na vier weken verplichte rust mocht Sem voor het eerst weer naar school. Eerst twee uurtjes per dag, maar langzaam werd dit verder uitgebreid. Pas halverwege januari kon het echte revalideren beginnen; toen mocht Sem weer fietsen. Al die tijd werd Sem door opa naar school gebracht. Om de rug- en nekspieren te versterken is Sem gaan trainen in de sportschool. Ook in de schoolbanken moest er hard worden gewerkt om de opgelopen achterstand in de te halen. Op het AOC Terra staan in het derde jaar de ‘groene examens’ op het programma. Het harde werken werd beloond met een dikke voldoende.

Op de motor scoorde Sem altijd al goed. Hij reed Nederlandse titels bijeen in onder andere 65cc en de 125cc specialklasse. De gevolgen van de valpartij zetten Sem wel aan het denken: “moet ik nog wel weer gaan rijden?”. Maar na de succesvolle operatie het motorvirus nog volop te woekeren. Voor Sem, die al vanaf zijn zevende op de motor zit, was duidelijk dat stoppen met motorrijden geen optie was. “Wat moet ik anders dan doen voor sport”, sprak hij.

Zo stapte hij in maart van dit jaar in het Duitse Norden voor het eerst weer op de speedwaymotor. Een spannend moment voor de familie Ensing. Voor Sem was het even wennen, maar na twee ronden ging hij alweer vol gas rond. Het was duidelijk voor Sem dat hij weer wedstrijden wilde racen; van angst was geen sprake meer. Dit was een voorwaarde van vader Erik. “Anders kan hij ook een gevaar worden voor anderen in baan”, stelde hij. Bovendien moest er extra geïnvesteerd in worden protectie. Sem rijdt nu rond met een zogenaamde ‘airjacket’. Een soort draagbare airbag. Deze ‘airjacket’ blaast zich binnen 0.01 seconde op wanneer de coureur loskomt van zijn motor.

Na de eerste meters in Norden is Sem nog harder gaan trainen voor zijn herstel. Dit alles met het doel voor ogen om het Duits kampioenschap grasbaan in de 250cc te winnen. En dit lukte. Maar het hoogtepunt van het jaar was toch wel winnen voor het thuispubliek tijdens de WK langbaan finale van 22 september jongstleden in Roden. Zijn laatste wedstrijd op de 250cc machine, want Sem maakt vanaf volgend jaar zijn opwachting tussen de grote kanonnen van de 500cc klasse. In eerste instantie in het Duitse kampioenschap, maar waar mogelijk wil de Peizenaar zijn neus ook meer laten zien op de Nederlandse grasbanen.

Sem heeft inmiddels vlak voor kerst in het UMCG de constructie uit zijn rug laten verwijderen. Sem zag hier enorm tegen op, maar de artsen hadden hem verzekerd dat het herstel veel voorspoediger zal gaan dan na het plaatsen van de constructie. De operatie is volledig volgens plan verlopen en Sem Ensing kan dan ook niet wachten op volgend jaar en weer te knallen op zijn motor.