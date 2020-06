Zwembad de Hullen is weer open!

RODEN – Een dolenthousiaste Gina Boonstra aan de lijn: ‘We zijn weer open! Alle zwemlessen beginnen weer en ook kunnen mensen weer baantjes zwemmen’, roept ze door de telefoon. De medewerkers van Sportcentrum de Hullen hebben zeker niet stilgezeten in coronatijd, laat ze weten. ‘We hebben met elkaar het zwembad opgepimpt en de boel voorzien van een nieuwe laag verf.’ Het zwembad is zeven dagen per week open (ook voor de vroege vogels) en voor de zomervakantie staat er nog een ronde diplomazwemmen gepland. Wel moeten zwemmers een half uur voordat ze van plan zijn te komen even bellen. In ieder geval hebben de zwemmers op de foto er zin in vrijdagmiddag tijdens hun eerste zwemles sinds maanden.