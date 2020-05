Zwembad de Hullen vanaf maandag open

NOORDENVELD – Zwemmers kunnen opgelucht ademhalen. Zwembad de Hullen gaat weer open. En wel per maandag 25 mei. Het is de bedoeling dat dat gefaseerd gaat gebeuren, laat de leiding van het bad weten.

“Dit gaan we gefaseerd doen. We bieden in eerste instantie ruimte voor zwemleskinderen, banen zwemmen en de vroege vogels, in fase 2 voor verenigingszwemmen. In de daaropvolgende fase (na de zomervakantie) beginnen we weer met Aquajogging, trimzwemmen, MBVO en ouder en kind zwemmen. Recreatief (vrij) zwemmen is op dit moment nog niet van toepassing dit zal in een later stadium opgestart worden. Vanaf maandag 25 mei starten we met banen zwemmen in het 25-meterbad. In deze eerste fase geldt een beperkt aanbod van 1 zwemmer per baan, per 30 minuten. Vanaf maandag 25 mei kunt u bellen om een baan te reserveren.”

VROEGE VOGELS: Dinsdag t/m vrijdag tussen 07.00-09.00 uur u kunt telefonisch reserveren.

BANENZWEMMEN:

Maandag 18.30-20.30 uur

Dinsdag 10.00-14.00 uur 19.30-21.30 uur

Woensdag 10.00-14.00 uur

Donderdag 10.00-14.00 uur 18.30-20.00 uur

Vrijdag 10.00-14.00 uur

Zaterdag 10.00-12.00 uur

Zondag 10.00-13.30 uur

HOE?

Je reserveert een baan voor jezelf door te bellen naar: 050-5019268

Je kan een tijdstip uit kiezen, om de 30 minuten.

Je naam komt op de lijst, per baan. Leden uit één gezin kunnen gezamenlijk op baan 1 of 5 zwemmen, deze banen zijn breder.

Je scant je badenkaart bij de kassa of betaald per pin.

EN DAN?

Bij de ingang wordt gevraagd naar je reservering.

Neem een boodschappentas mee voor je kleding en schoenen.

In de heren wisselcabines hoef je alleen je ‘overkleding’ uit te trekken, alles (incl. schoenen) in de tas mee te nemen naar een aangewezen plek. Na het zwemmen kan je jezelf omkleden in de dames wisselcabines en het zwembad weer via de hoofduitgang verlaten.

Verlaat direct na het omkleden het zwemcentrum zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang;

LESKAARTEN

Wat gebeurt er met mijn leskaart?

• De doelgroepen leskaart wordt verlengd

• De zwemleskaart wordt verlengd

ZWEMLESSEN

Vanaf maandag 25 mei starten we met de zwemlessen. De richtlijnen staan in de bijlage.

U volgt de looproute. Kleding van uw zoon/dochter neemt u in een tas weer mee naar huis. Als u uw zoon/dochter op haalt kunt u bij de ingang zien in welke kleedkamer u moet zijn om uw kind om te kleden. De kinderen worden hier heen gebracht door de lesgever.

• 1 Begeleider per kind.

• Zwem pas meenemen, zelf scannen bij de kassa.

• Maximaal10 minuten voor de les aanwezig.

• Blauwe hoesjes om de schoenen. Deze krijgt u bij de kassa.

• Géén vragen stellen aan de lesgever, graag per mail of bel ons.

VERENIGINGEN

Vanaf maandag 25 mei starten we met het verenigingszwemmen. De vereniging levert een protocol aan. Als we ons hierin kunnen vinden dan mag er gestart worden.

AQUAJOGGING, TRIMZWEMMEN, MBVO EN OUDER EN KIND ZWEMMEN

De doelgroepen starten weer met lessen na de zomervakantie. U kunt natuurlijk wel komen banen zwemmen.

.