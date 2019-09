Zwembad Veenhuizen verwelkomt tienduizendste bezoeker

VEENHUIZEN – Op dinsdag 27 augustus, ruim twee weken voor het einde van het zwemseizoen 2019 is de 10.000-ste bezoeker van dit seizoen binnengehaald met bloemen in Zwembad Veenhuizen.

De heer Daan van der Veer en zijn zoontje ontvingen uit handen van badmeester Wietse de hartelijke felicitaties. Zij mogen volgend jaar gratis gebruikmaken van het openluchtbad.

Daarmee is seizoen 2019 een succesvol zwemjaar!