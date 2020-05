NOORDENVELD – De zwembaden in Peize, Roden, Veenhuizen en Norg blijven voorlopig dicht. Omdat er nog te weinig duidelijk is over hoe één en ander moet aangepakt (onder andere de chloorwaardes moeten flink worden opgekrikt) is besloten de baden eerst gesloten te houden. Ook de kosten zouden omhoog schieten, aangezien er plotseling meer personeel moet worden ingezet om aan de richtlijnen van het RIVM te voldoen. Komende dinsdag (19 mei) volgt er een uitgebreid stuk in De Krant.