Zwembaden Noordenveld weer open

NOORDENVELD – De zwembaden in Noordenveld gaan allen weer open. Op zaterdag 30 mei gaat het Openluchtbad in Veenhuizen weer open, terwijl Zwembad de Hullen deze maandag alweer open ging. Het Molenduinbad in Norg gaat per 2 juni weer gefaseerd open. In Peize gaat men eveneens op 2 juni weer open.

Wim Stroetinga, voorzitter van het Zomerbad in Peize, vindt dat het zwembad ‘verplicht’ is om open te gaan. ‘Die verplichting hebben wij richting de Peizer bevolking’, meent hij. ‘Financieel kan het niet uit, zeker niet. We gaan uit van een verlies van 20 mille. Maar daarin zijn wij niet de enigen. Wij willen voor de mensen uit Peize gewoon open. Het zwembad is van het dorp.’

Het bad in Peize is reeds gevuld en moet nu nog opgewarmd worden. ‘Verder dienen wij een draaiboek en protocol in bij de gemeente Noordenveld, die daar nog wat van kan vinden. Ons seizoen loopt tot en met 6 september, dus zo heel lang hebben we al niet meer. Mocht er aanleiding toe zijn, dan kunnen we het seizoen nog verlengen.’