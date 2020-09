Zwemseizoen Veenhuizen traditioneel afgesloten met hondenzwemmen

VEENHUIZEN – Traditiegetrouw heeft Zwembad Veenhuizen het zwemseizoen geëindigd met het hondenzwemmen. Op zaterdag 12 september werd de chloortoevoer stilgezet, waarna op 13 september hondeneigenaren langskwamen voor een verfrissende duik met hun trouwe viervoeter. De weersomstandigheden leenden zich hier prima voor, waardoor het een vrolijke bedoening was. Zwembad Veenhuizen heeft natuurlijk een ietwat apart jaar gedraaid vanwege de coronacrisis, maar kon vanwege enkele warme zomerweken toch nog rekenen op een mooie toestroom aan bezoekers. Zo kwamen er dit jaar net iets meer dan 8000 bezoekers naar het zwembad. Volgend jaar hoopt men uiteraard weer volledig open te kunnen, zodat het afgelopen tegenvallende jaar enigszins vergeten kan worden. De honden hadden in ieder geval geen boodschap aan het ‘hondenjaar’ voor het zwembad. Zij vermaakten zich met speelgoed en water. Geen hondenleven, naar wij dachten!