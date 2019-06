Zwieren en zwaaien met colleges Noordenveld en Westerkwartier

Wat: Opening Pinksterkermis Leek

Wanneer: Vrijdagmiddag, 15:00 uur

LEEK – Normaal gesproken een van de hoogtepunten van de Ongenode Gast, de Pinksterkermis in Leek. U leest het goed. Normaal gesproken. Het noodweer van de afgelopen dagen bereikt vrijdagmiddag, tegen de avond misschien, opnieuw het noorden. De dikke rode toestanden die op Buienradar te zien zijn baren de Ongenode Gast toch wat zorgen. De ‘code oranje’ van de KNMI lucht ook niet echt op. Windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur, volgens het weerstation. Je zal maar in The Tower zitten op tig meter hoogte. Zo gezellig. Of in de Party Polyp en een donderbui op je kop krijgen. Maar goed, gezien opgeven geen opties is, trekt de Ongenode Gast er toch op uit. Het nog droog tenslotte.

Wanneer we de bolide ergens tussen hebben weten te proppen is het een uurtje of drie. Gezien het behoorlijke aantal auto’s is het al lekker druk in hartje Leek dat tjokvol staat met kermisattracties. Een stukkie lopen is een must, het centrum van Leek is volledig afgesloten voor verkeer met vier wielen en een stuur. De eerste prominent lopen we al tegen het vege lijf wanneer we de Tolberterstraat binnen wandelen. De zwarte bril met gele glazen steekt behoorlijk af bij het keurige nachtblauwe colbert van wethouder Bert Nederveen. Even verderop, op de kruising Tolberterstraat –De Dam staat de rest van het gezelschap te wachten. De bril van Nederveen mag dan opvallen, de gele gympen van wethouder Hielke Westra doen daar zeker niet voor onder. Burgemeester Koos Wiersma gaat voor zakelijk grijs. Net als burgemeester Klaas Smid die via de J.P. Santeeweg het comité komt begroeten. Hij vertegenwoordigt samen met wethouder Alex Wekema Noordenveld tijdens de officiële opening van de Leekster kermis. Dick Bronsema, Willem Koops en Sietske de Groot kijken tevreden De drie zijn namens de gemeente Westerkwartier verantwoordelijk voor de organisatie van de Pinkstermarkt. Samen met een heel team, benadrukt Sietske, maar toch, zij zijn de ‘harde kern’. We regelen de toiletten, het verkeer, EHBO en de stille dingen die je niet ziet, legt ze uit. Belangrijk, want alleen al op Pinkster maandag worden er zo’n 25.000 bezoekers verwacht.

De Ongenode Gast wordt geroepen door Bea, jarenlang de drijvende kracht achter de Leekster voetbalclub. Gebruind als altijd staat ze gezellig te kletsen met Enrico Wardenier. Waarover het onderonsje gaat is de Ongenode Gast niet bekend. Wellicht dat Enrico nog een advertentie probeert te slijten. Bea is niet zo van de kermis. Van gezelligheid in de kroeg des te meer. Ze is van plan zondagmiddag nog even bij het etablissement van Teun bos te koekeloeren. In Café de Oude Bank staat Bert Solo op de planken. De Ongenode Gast moet verder. De burgemeesters en hun gevolg staan in de startblokken voor een rondje kermis. Voor fotograaf Erik Veenstra reden om de camera scherp te stellen. Want Koos Wiersma met wapperende stropdas in de Music Express wil hij niet missen. De kids van Alex Wekema zijn ook mee, net als de meiden van zijn vrouw Peterina. Normaal willen Roos, Aidan, Susan en Emma noooooit mee naar officiële openingen zegt Wekema. Maar voor deze maken ze graag een uitzondering. Terwijl de Music Express met een rotgang achteruit dendert staat wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi ineens voor de neus van de Ongenode Gast. Ze is wat verlaat door gedoe op de wegen in Groningen. Niet erg, vindt ze. Ze zit niet te wachten op een ritje in een of andere attractie. ‘Ik ga voor de oliebollen’, vertrouwt ze de Ongenode Gast toe. En bovendien moet er iemand nuchter blijven als de rest dronken van de rit uit de kermisattractie stapt. ‘Ik neem mijn taak als locoburgemeester heel serieus’. Burgemeester Klaas Smid maakt foto’s. Hij moet er niet aan denken om zelf in zo’n gevaarte te zitten. Hartstikke beroerd wordt hij ervan.

Tijd voor de oliebollen. Die glijden er bij iedereen lekker in. De snor van Smid is wit. Het weer blijft onverminderd goed. Oké, er staat een strak briesje, maar heel eerlijk; dat is best lekker. Na de warme bollen trekt het gezelschap verder richting de Hema, waar deel twee van de kermis zich bevindt. Geertje Dijkstra-Jacobi stelt de Ongenode Gast voor plaats te nemen in de Booster Max. U weet wel, dat ding met twee enorme armen die als een malle gaan draaien, tig meter hoog de lucht in. Zij wil wel even op de tas passen, biedt ze aan. Nou, mooi niet. Dankjedekoekkoek. Wethouder Wekema wenkt de Ongenode Gast naast hem te komen zitten in de Polyp. Hoe jammer voor hem, hij is net te laat. De stalen stang is met geen mogelijkheid meer los te krijgen. De Ongenode Gast heeft genoeg gezien. Samen met de fotograaf kiest hij het (nog steeds zonnige) hazenpad.