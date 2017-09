28ste sintmarun  erg geslaagd

TOLBERT – Bijna 60 zijspancombinaties kwamen zaterdag 23 september naar Tolbert om cliënten van de Zijlen uit de regio Westerkwartier mee te nemen voor een rit in hun ‘bakkie’. Iedereen kon mee , ook al was iemand rolstoel gebonden, geen probleem; de zijspan werd zo omgebouwd dat je er in kon zitten.

Via een prachtige route door de natuur ging de rit naar Appelscha Duinenzathe waar het goed vertoeven was in het park. Het weer was fantastisch en al deze ingrediënten samen zorgden voor glunderende gezichten. Aan het eind van de dag kwam iedereen weer veilig aan in Tolbert waar nog uitbundig werd nagepraat over de belevenissen van de dag.

Daarna samen eten en feestvieren met de band ‘Fruitcake party’, het hoort allemaal bij de sintmarun. Iedereen heeft genoten van cliënt tot verkeersregelaar, van zijspanner tot motoragent, van medewerker tot vrijwilliger.