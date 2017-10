Gemeente snoeit 3645 bomen

NOORDENVELD – De gemeente pleegt onderhoud aan circa 3645 gemeentelijke bomen. Dode en ernstig aangetaste takken worden verwijderd en bomen worden opgesnoeid, zodat er een goede doorrijhoogte voor het verkeer ontstaat.

De werkzaamheden vinden plaats in het dorp Roderwolde tot en met de Hooiweg en Achtersteweg, in Peize tot en met de Norlingerweg en de Achterstewold en in Norg aan de Langeloërweg, Westeind, de Eenerstraat en alle zuidelijk gelegen straten tot en met de Klimopstraat via de Laan van Havenzathen weer naar de Eenerstraat tot aan de komgrens. Alle omwonenden worden een week voor de werkzaamheden hierover geïnformeerd.

Kandelaberen

Naast verzorgingssnoei worden er 106 bomen gekandelaberd. Het gaat hier om platanen aan de Hoofdstraat, haagbeuken aan de ter Hansouwenlaan en de Hogeweg in Peize en linden aan de Lindelaan in Norg. Kandelaberen is een snoeiwijze waarbij de kronen fors terug gesnoeid worden tot een vorm die lijkt op een kandelaar (vandaar de naam). De bomen welke zijn aangegeven kunnen deze snoei goed verdragen en zullen weer goed uitlopen waardoor een vitale kleinere of smallere kroon zich kan ontwikkelen.