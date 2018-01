12e Billie Turf Tocht komt met verrassingselement

Billie laat je proeven en verrast zijn deelnemers

ZEVENHUIZEN – Het lijkt nog ontzettend ver weg, maar de organisatie van de jaarlijkse Billie Turf Tocht in Zevenhuizen is alweer druk bezig met het verkennen van de looproutes. Op zaterdag 16 juni gaat de jaarlijkse wandeltocht weer van start en dat alweer voor de twaalfde achtereenvolgende keer. Om de tocht spannend en vernieuwend te houden, heeft de organisatie een bijzonder element toegevoegd. Wat het precies is, willen zij nog niet zeggen. Maar ze lichten wel een tipje van de sluier.

Foktje Dijk en Petra Speelman, twee van het in totaal vierkoppige bestuur van de Stichting Wandelsport 7huizen, hebben er in ieder geval alweer zin in. Voor hen is de Billie Turf Tocht, die vorig jaar op maar liefst 1500 deelnemers kon rekenen, een jaarlijks hoogtepunt. Het idee vloeide voort uit de Wandel4daagse, die eveneens jaarlijks plaatsvindt in Zevenhuizen en omstreken. ‘Dit jaar zal de Wandel4daagse alweer voor de 14e keer worden georganiseerd en wel van 29 mei tot en met 1 juni’, vertelt Foktje. ‘Naast de Wandel4daagse, is de Billie Turf Tocht ontstaan. Beide evenementen vallen onder de paraplu van Stichting Wandelsport 7huizen, maar worden op verschillende manieren georganiseerd.’

Net als ieder jaar, kunnen er drie afstanden worden gelopen tijdens de Billie Turf Tocht, te weten 15, 25 en 40 kilometer. In dat opzicht geen verrassingen dus. ‘Wat we zien is dat vooral het aantal gezinnen de laatste jaren flink toeneemt. Dat heeft te maken met de gezelligheid van de tocht’, meent Foktje. Daarnaast probeert het bestuur zich ieder jaar te vernieuwen. ‘Dit wordt ons tweede jaar als bestuur van de Billie Turf Tocht’, vertelt Petra. Twee jaar geleden stopte het voltallige bestuur, na tien jaar. ‘Zo af en toe moet je vernieuwen, dus stapte het bestuur op.’ Dit jaar vernieuwt de tocht zich, door een verrassend element toe te voegen. ‘We hebben voor de lopers van de vijftien kilometer, een verrassing in petto’, vertelt Foktje. ‘Ik wil niet zeggen wat het is, maar ik kan wel zeggen: het geeft de route een heel apart karakter en maakt het nóg bijzonderder.’

Het toegevoegde element, zorgt er wel voor dat één en ander verandert moet worden. ‘Allereerst moet iedereen zich aanmelden via voorinschrijving. Voorheen kon men op de dag zelf nog inschrijven, maar dat is organisatorisch toch lastig. Vandaar dat wij alleen nog aan voorinschrijving doen.’ De voorinschrijving loopt nog tot de vrijdagavond voor de tocht, waardoor er nog genoeg bedenktijd is. Vooral de inschrijving voor de vijftien kilometer is van belang, aldus het bestuur. ‘Omdat wij een speciaal element hebben toegevoegd aan de route, zullen de deelnemers tussen 8:45 en 11:45 uur om het halfuur vertrekken. Iedereen die zich aanmeldt, kan een voorkeurstijd aangeven. Daarvoor geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Vandaar dat wij ook iedereen zouden willen aansporen om zich zo snel mogelijk aan te melden’, zegt Foktje.

De Billie Turf Tocht, vernoemd naar het standbeeld in Zevenhuizen, onderscheidt zich door haar culturele karakter. ‘Het bijzondere aan de tocht is dat er altijd een thema aan verbonden is en dat er langs de route op het gebied van cultuur en muziek veel te beleven is’, vertelt Foktje. Karikatuurtekenaars, vogelaars, toneelverenigingen: zij passeerden allemaal de revue tijdens de voorgaande edities. ‘Je kunt het zo gek niet bedenken en we hebben het wel gehad’, lacht Petra. Aan het evenement werken jaarlijks tussen de 80 en 100 vrijwilligers mee. ‘De meesten van hen al 12 jaar’, vertelt Petra. Een trouwe vrijwilligersschare dus. Door de trouwe vrijwilligers en de deelnemers die doorgaans vaker meedoen, ontstaat er een hele gezellige en ongedwongen sfeer. Het maakt de Billie Turf Tocht tot een geslaagd evenement in de regio.

Het thema dit jaar is ‘Billie laat je proeven’. Zoals het thema al doet vermoeden, zullen er langs de route verschillende proeverijtjes mogelijk zijn. Zo kunnen de deelnemers de tocht ook op een hele andere manier beleven en voegt de organisatie een extra dimensie toe aan de tocht.

Verder is het bijzonder dat de Billie Turf Tocht ieder jaar gebruik maakt van andere routes voor zowel de 15, 25 als 40 kilometer. ‘Ieder jaar zetten we nieuwe routes uit. Dan maken we vaak gebruik van paden die maar één keer gebruikt mogen worden. Zo komen we soms dwars door het weiland van een boer. Of we maken een brug over een slootje, die we de volgende dag weer weghalen. De tocht nog even overnieuw lopen kan dus niet en dat maakt het uniek’, zegt Foktje.

De lokale ondernemers en het verenigingsleven, neemt actief deel aan de Billie Turf Tocht. ‘De inkopen doen we bij de lokale ondernemers. De tocht eindigt bij het Verenigingsgebouw van Zevenhuizen. Daar staan kraampjes van lokale ondernemers, maar werken ook lokale verenigingen mee met het hele gebeuren. Zij houden daar doorgaans ook een zakcentje aan over. De samenwerking verloopt heel prettig.’

Deelname aan de Billie Turf Tocht kost slechts vijf euro per persoon. Daarvoor krijgen de deelnemers een herinnering, wat te eten en drinken, en bovenal een boel gezelligheid. Inschrijven voor de tocht is sinds 1 januari al mogelijk en kan via www.wandelin7huizen.nl. Het is verstandig om niet te lang te treuzelen met de inschrijving, omdat er na de eerste week al meer dan 200 deelnemers zijn geregistreerd. De organisatie benadrukt dat vol ook echt vol is. Mensen voor wie het onmogelijk is om via internet een inschrijving te voltooien, kunnen ook bellen naar 0594-632433 of 0594-631007.