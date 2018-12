7.500 euro voor Stichting de Zijlen

Het geld is ingezameld via een benefietactie tijdens het evenement Samen uit Leek dat als afscheid voor en door inwoners van de gemeente is georganiseerd.

De heer Erik Zwennis (voorzitter van de raad van bestuur van Stichting de Zijlen) heeft de cheque in ontvangst genomen en gaf aan dat dit verbinding symboliseert die er al jaren is tussen de gemeente Leek, de inwoners en stichting de Zijlen. Het geld willen ze besteden aan straatmeubilair in de vernieuwde wijk Sintmapark.