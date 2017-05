‘Ach, het is een kwestie van een beetje creatief zijn’

DE WILP – De vijver in De Wilp is zaterdag 24 juni opnieuw het toneel van het Mizomerfestival, dat voor de tweede keer gehouden wordt. De eerste editie leverde terecht niets dan lof op. De organisatie won zelfs prijzen (waaronder de leefbaarheidsprijs van de gemeente) en dus ligt de lag hoog voor de tweede editie. Knap eigenlijk hoe een toch klein dorp zoiets groots tot stand kan brengen. ‘Ach, weet je. Je moet creatief zijn en geluk hebben dat net de juiste mensen in je dorp wonen’, zegt Marcel Berghuis, een van de organisatoren en ook een van die mensen die toevallig in De Wilp woont en een groot netwerk heeft. Midzomerfestival 2.0 zal bijzonder worden, al was het alleen al vanwege de grootste mobiele wipe-out baan van ons land die naar De Wilp komt.

Er wordt 24 juni groots uitgepakt met de Midzomerspelen, een foodfestival en muziek. Het belooft met de grootste wipe-out baan van Nederland een enorm spektakel te worden voor zowel deelnemers als toeschouwers. Families, dorpsgenoten en verenigingen zullen strijden om de hoogste eer tijdens de Midzomerspelen. ‘En er is belangstelling uit de wijde omtrek’, weet Berghuis, die zelf ook benieuwd is naar de wipe-out baan die liefst 107 meter lang is, tien meter breed en ook nog eens 7,5 meter hoog en waarvoor vijfduizend liter water nodig is. Een team moet bestaan uit drie mannen, drie vrouwen (waarvan een teamlid ouder is dan vijftig jaar en een tussen de 12 en 16 jaar is). De overige teamleden mogen van alle leeftijden zijn. Naast deze baan – zeg maar gerust attractie- zijn er andere denk- en doe-opdrachten zoals trekker trek trekken. Ook aan de kinderen is gedacht met een stormbaan van 27 meter en andere activiteiten. Tijdens het middagprogramma zal dweilorkest De Koudumer Hofkesjongers de deelnemers opzwepen tot ongekende prestaties. In de loop van de middag gaat het foodfestival van start. Een culinair gebeuren met een zeer gevarieerd aanbod, gepresenteerd door inwoners en verenigingen uit De Wilp. En dus is iedereen uitgenodigd om op 24 juni uit eten te gaan in De Wilp. ’s Avonds is er een muzikaal feestje. Vanaf een drijvend podium op de vijver is er een gevarieerd programma met tal van optredens. Te gast zullen zijn Marco Schuitemaker, een jonge artiest uit de regio, Billboard (een negen koppige band met blazerssectie), troubadour Rintje Kas en coverband Maelox. DJ Jelmer zal eveneens van de partij zijn. ‘Door een uitstekende samenwerking met vrijwilligers, sponsoren – waaronder de gemeente Marum en de provincie Groningen- kunnen we het Midzomerfestival gratis toegankelijk houden. Het belooft een mooi evenement te worden. We beginnen om 13.00 uur en eindigen rond middernacht. Mensen die zich nog op willen geven, kunnen dat doen via midzomerfestiovaldewilop@live.nl.