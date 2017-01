NOORDENVELD – Al weer gestopt met je goede voornemen? Of heb je de start nog steeds uitgesteld? Dan is dit het juiste bericht om te lezen! Wist je dat meer dan 90% van de mensen die begin januari een goed voornemen hadden, daar niet mee beginnen of inmiddels (binnen 3 weken) al weer mee zijn gestopt? Je bent dus niet de enige. Wel jammer natuurlijk, want op zich zou je wel wat meer willen bewegen, een paar kilootjes er af of wat gezonder willen eten. Toch?

Dan gaan we samen zaterdag 28 januari (her)starten! Afvallen Zonder Zweten in Noordenveld is een online programma wat je thuis volgt, maar tegelijk samen met anderen en onder begeleiding van Dolf Flinker, Leefstijlcoach. Je volgt het thuis op je computer of op een plek waar jij dat wilt. Ongeveer 10 á 15 minuten per dag. Samen met de anderen kom je een paar keer bij elkaar om ervaringen te delen en een lekkere wandeling te maken.

“Zonder zweten afvallen, dat kan toch niet? Dat is wat ik vaak hoor”, aldus Dolf Flinker, begeleider en ‘gewoontecoach’ uit Peize. Maar in plaats van zware fysieke oefeningen of inspanningen die je helemaal niet leuk vindt, gaan we bewust een aantal onbewuste gewoontes veranderen. Die zorgen er namelijk voor dat je ieder jaar weer net even zwaarder bent dan het jaar daarvoor.

Zonder inspanningen, maar wel met een paar dingen waar je op gaat letten. “Gedurende 2 maanden bewust je eigen gewoontegedrag volgen en veranderen wat jij wilt. Oftewel: verander je mind-set”. Meer info, uitleg per video en opgeven: http://leefstijlkompaz.nl/azz-noordenveld/