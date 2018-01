Albert van der Wal, PR – man van SP Noordenveld

‘Over de SP in Noordenveld kan ik kort zijn: dat komt maar niet van de grond. Met het oog op de aanstaande verkiezingen is er wel nagedacht over een campagne en dergelijke, maar op een aantal vergaderingen na, zit er weinig schot in de zaak. Ik vind dat op zich jammer, aangezien de SP zich écht inzetten voor de mensen met een klein inkomen. Ik hoop dan ook van harte dat het ter zijne tijd wel van de grond komt. Dat het nu niet van de grond komt, heeft onder andere te maken met het feit dat de politiek een raar spel is. Veel mensen met een laag inkomen hebben daarnaast weinig vertrouwen in de politiek, waardoor zij vaak niet gehoord worden. Zelf ben ik betrokken geraakt bij de SP, omdat dat dé sociale beweging is die echt wat doet voor deze groep mensen. Ik hoop dat het in Noordenveld van de grond komt.

Ik houd mij momenteel bezig met sociale woonbouw op het Oosterveld in Norg. Dat doe ik in samenwerking met oer-Norger Jan Stroetinga. Wij maken ons er sterk voor, dat jonge mensen en gezinnen die minder geld te besteden hebben, daar straks kunnen wonen. Momenteel is in de plannen opgenomen dat ongeveer zeventig procent van de woningen, koopwoningen zullen worden en de overige dertig procent huurwoningen worden. Wij zien liever een groter aanbod van huurwoningen, zodat de jonge gezinnen in Norg eerder geneigd zijn hier te gaan wonen. We hebben goed contact met de gemeente en volgen de ontwikkelingen. De bouw van de nieuwe wijk, gaat in een aantal fasen. Eigenlijk mag het van ons allemaal wel wat vlotter. We willen dus een wijk met betaalbare woningen en het liefst op een korte termijn.

Ik hoop dat de Socialistische Partij in Noordenveld op den duur toch van de grond komt. Tot die tijd zal ik wat anders moeten stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zal een partij worden die zo dicht mogelijk bij de ideeën van de SP in de buurt komt. Ik hoop wel dat de SP ooit in de gemeenteraad van Noordenveld komt. De partij zal zeker een toevoeging voor de raad zijn.’