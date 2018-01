NORG – Vorig jaar werd hij op het Sportgala van Noordenveld uitgeroepen tot ‘Sportman van het Jaar’, maar dit jaar valt de prijs iemand anders ten deel. Marathonschaatser Arjan Elferink uit Veenhuizen is dit jaar namelijk niet genomineerd. Dat verbaast de 43-jarige schaatser niet per se. Ondanks dat hij dit jaar weer genoeg prijzen in de wacht sleepte, waren dat er vorig jaar meer. ‘Twee jaar geleden werd ik voor het eerst genomineerd. Toen had ik zeven wedstrijden gewonnen bij de Masters, in 2016 waren dat er vijf en het afgelopen jaar won ik drie titels. Het wordt ieder jaar minder, maar daar maak ik mij niet zo druk om’, lacht Elferink.

Over zijn verkiezing tot Sportman van het Jaar, zegt de docent Lichamelijke Opvoeding aan het Dr. Nassau College te Norg, het volgende: ‘Het initiatief van het Sportgala is leuk en goed, en het was mooi om tot Sportman van het Jaar te worden gekroond. Ik liet het een beetje over me heen komen, maar zag het zeker als een feestje.’ Een tip voor de organisatie van het Sportgala, heeft Elferink nog wel. ‘Het zou ook mooi zijn als de initiatieven achter de verschillende organisaties en evenementen worden benoemd. Neem bijvoorbeeld Beweegdorp Norg of Stichting Peize in Beweging. Hier zijn zoveel vrijwilligers bij betrokken, het is leuk om dat eens te belichten.’