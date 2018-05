Arjan wil sneller dan voorheen

NORG – De 17-jarige Arjan Berkhout is rolstoelafhankelijk. Hij heeft een spasme in zijn benen en lopen kost veel energie. Heel anders gaat dat met zijn Handbike. ‘Op 14 juni doe ik mee aan de Handbike Battle. Een sportevenement waarin revalidanten het tegen elkaar opnemen. Met handbikes en op pure armkracht beklim ik dan de berg Kaunertal in Oostenrijk. De kosten zijn op dit moment nog een drempel voor mij. Om mee te doen is € 2000 nodig en dat is niet eventjes zo maar voor handen. Ik ben dan ook een actie gestart om dit geldbedrag bijeen te krijgen, zodat ik mee kan doen aan deze Handbike Battle,’ zegt Arjan Berkhout.

Enige sportiviteit kan Arjan Berkhout niet worden ontzegd. Al eerder deed hij mee aan het beklimmen van deze berg en deed dat toen in een tijd van 3 uur en 53 minuten. ‘Ik zie het als een uitdaging om nu sneller te gaan. Het is niet echt een wedstrijd, maar iedereen die meedoet wil toch zo snel mogelijk de 20 klimeter berg met een groot stijgingspercentage beklimmen. Ook nu heb ik er weer zin in,’ laat hij weten.

Arjan Berkhout zit in het eerste jaar van de opleiding Sport en Bewegen van het Alfa College in Groningen. Wanneer het diploma binnen is wil hij begeleider worden om mensen met een beperking sportief te begeleiden. ‘Sport is mijn grote passie. Ik train nu ongeveer een paar keer per week op mijn handbike. Als ik loop dan kost dat mij veel energie. Ik kan niet lang staan. Naar school ga ik met een taxi en in school gebruik ik een rolstoel. Met mijn Handbike leg ik met gemak 40 tot 60 kilometer af. Het verruimt mijn blik in de samenleving,’ aldus Arjan Berkhout.

Voor hem is elke euro al een welkome aanvulling om mee te doen. Wanneer dat kan is sponsoring op zijn plaats. Dat kan met een logo op zijn shirt of vermelding op facebook. Een bijdrage kan gestort worden op NL65 INGB 0660 4612 77 tnv Nessa Administraties ovv Sponsoring handbike Battle 29187. Arjan Berkhout: ‘Ik heb er ontzettend veel zin in, het wordt een echte uitdaging. Deze sport zorgt er voor dat ik mij fysiek en mentaal sterker voel en dat ik hierdoor zelfstandiger door het leven ga zonder afhankelijk te zijn van andere mensen.’

Wie anders dan hierboven een bijdrage wil leveren of informatie wil kan ook contact opnemen met buurtwerker – sportcoach Norg Bob Hulshof. Ook vanuit die kant wordt dit initiatief ondersteunt, even bellen kan met WiN 050 3176500.