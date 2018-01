Astrid Schulting nieuwe gemeentesecretaris Westerkwartier

Astrid Schulting (46 jaar) heeft jarenlange werkervaring bij de overheid. Sinds 2010 werkt ze bij de gemeente Meppel als gemeentesecretaris. Zij heeft in haar periode in Meppel onder andere gewerkt aan de positionering en samenwerking in de regio en aan de doorontwikkeling van de organisatie. Ze heeft juridische bestuurswetenschappen gestudeerd in Groningen en is haar loopbaan begonnen bij de provincie Groningen. Daarna is ze naar de gemeente Hoogeveen gegaan en vervolgens naar de gemeente Zwolle, waar ze hoofd bestuursadvisering en manager ontwikkeling en eenheid expertise centrum is geweest. Naast haar baan is zij lid van een raad van commissarissen bij een woningcorporatie en voorzitter van een evenementen stichting. Astrid is getrouwd en heeft een dochter. Ze woont met haar gezin in Zwolle.

Astrid: “Deze functie is een prachtige uitdaging en kans om een bijdrage te mogen leveren aan het mooier maken van de nieuwe gemeente Westerkwartier. Ik ben onder de indruk van de contourenschets van de nieuwe organisatie ‘Verbindend in beweging’. Ook omdat het door eigen medewerkers tot stand is gekomen. Petje af.”

De Stuurgroep is blij met de benoeming van Astrid en vertrouwt op een prettige samenwerking in het Westerkwartier.