Atelierroute Kunstmomenten in het eerste weekend van juni

NORG – De organisatie van KunstmomentenNoordenveld heeft besloten om dit jaar een route uit te zetten in Norg. Kunstenaars uit heel Noordenveld zullen op zaterdag 2 en zondag 3 juni exposeren in Norg en het leuke is: iedereen kan meedoen! Van beginnend amateur tot gevorderd kunstenaar, iedereen is welkom.

Dit jaar staat in het teken van het Jaar van het Erfgoed, met een bijzondere tentoonstelling in K38. Aanmelden voor deze tentoonstelling kan nog via www.kunstmomentennoordenveld.nl.

In het weekend van 2 en 3 juni zal er rondom de Brink in Norg veel werk te bewonderen zijn. Naast fotografie, keramiek, schilderkunst en viltkunst, heeft de organisatie ook gezorgd voor een aantal prachtige locaties zoals Villa Pelinck, de Brinkhof, de Rode Schuur, de Molen en Dagbesteding-atelier Ilona Molenaar. Kortom: er valt genoeg te genieten op 2 en 3 juni in Norg. De openatelierroute van KunstmomentenNoordenveld belooft ook dit jaar weer een fraai weekend te worden!