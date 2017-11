 Automobilisten: minder hard graag!

EEN – Er wordt vaak veel en veel te hard gereden in het gebied rondom het RONOstrand. Dat moet anders, dacht Janny de Vries van bungalowpark De Drentse Vennen een tweetal jaren geleden. En zo gezegd zo gedaan. De snelheidskwestie werd in een dorpsschouw ingebracht en gezamenlijk met het buurtwerk van Welzijn in Noordenveld opgepakt.

‘Iedereen denkt dat dit een 80 kilometerweg is, maar dat is niet zo. Je mag hier hooguit 60 kilometer per uur. En daarbij, de weg nodigt ook nog eens uit om harder dan 60 km te rijden. Het is soms levensgevaarlijk hoe hard men hier over de Middendrift rijdt. Vooral zomers zijn hier veel toeristen en zeker als het een warme dag is en veel mensen willen zwemmen en fietsen. Wat nu is bedacht is wellicht niet een 100% oplossing, maar het maakt mensen wel meer bewuster van hun verkeersgedrag,’ laat zij weten.

Met de gemeente Noordenveld werden afspraken gemaakt over snelheidsmetingen. Die gaven aan dat er wel degelijk erg hard en te snel wordt gereden. Daarna werd de stap gezet om zowel de recreatieve zone alsook over het extra benadrukken van de 60 kilometerweg. Er zijn de afgelopen weken een tweetal borden geplaats bij het binnenrijden van de recreatieve zone. Dit gebied omvat het Bungalowpark De Drentse Vennen, Hondencamping Evensterk, Het RONOstrand, groepsaccommodatie Het Eenerveld, het Fjordenpaard, de motorcrossbaan en het modelzweefvliegveldje. Welkom in recreatiegebied Amerika, staat dan ook vriendelijk op het bord, met daaronder een herhalingsbord 60 km. Ook zijn stikkers met 60 km aan buurtbewoners uitgedeeld om op containers te plakken. Janny de Vries: ‘Wat we vooral willen laten doorklinken is dat we de Middendrift veiliger willen hebben. Als ik 60 km per uur rij word ik van alle kanten ingehaald en dat terwijl er ook nog eens twee gevaarlijke weggetjes van rechts komen waarbij die automobilisten voorrang hebben. Wij hopen dan ook dat automobilisten minder hard gaan rijden. 60 graag, dat zou mooi zijn.’

Op de foto vlnr Els Louwerse en Janny de Vries met op de achtergrond het nieuwe bord.