Babygeluk in Tolbert

Bitter lemon, ananasharten en klinkerpaadjes konden inleiding niet voorkomen

TOLBERT – Hij liet even op zich wachten, het was nog té gezellig in mama’s buik. Op 12 januari, klokslag 17:28, kwam hij 14 dagen later dan de bedoeling was ter wereld in het Martini Ziekenhuis in Groningen: Niels Hartog! De grote trots van papa Reiner Hartog, mama Cora Breedveld en grote zus Linde van twee. De Krant kwam de familie verwennen met prachtige cadeaus die lokale ondernemers beschikbaar stelden voor de geboorte van de kleine spruit.

Het was even zoeken naar de woning van Niels. “We wonen tussen een leegstaand kantoorpand en de ijsbaan”, tipte moeder Cora. Heel even waren de redacteur en fotograaf in vertwijfeling; nummer 66 zag er wat verlaten uit. Tot Reiner de deur openzwaaide. Een lange gang bracht ons naar een prachtig stulpje achterin het pand, dat tijdelijk door de familie bewoond wordt. In het voorjaar hopen ze te verkassen naar hun net gekochte woonboerderij in Peize. Voor een behaaglijk haardvuurtje staat de wieg van Niels. Het mannetje ligt heerlijk te dromen. We worden allerhartelijkst ontvangen door Linde, die gezien haar schort van ‘Kraam zusje’, een uitstekende hulp moet zijn. De bevalling ging snel, vertelt Cora. “Omdat ik zover over tijd was ben ik ingeleid. Dat wilde ik liever niet, maar het kon niet anders, zeiden ze. Ik liefs was ik op een natuurlijke manier lekker thuis bevallen. We hebben er alles aangedaan om de inleiding tegen te houden.” Reiner schiet in de lach. “Veel Bitter lemon gedronken, ananasharten gegeten en op de laatste dag zijn we snoeihard over klinkerpaadjes gaan rijden. Allemaal zonder resultaat.” Toen de persweeën begonnen, is Niels na 11 minuten geboren. “Het moest snel gaan. Zijn hartslag dreigde weg te vallen. Gelukkig bleek alles goed te zijn.”

De familie voelde zich heel erg verrast door alle cadeaus. Ongeloof bijna, toen er nog een envelop lag met een cadeaubon. Fotograaf Lodewijk ten Have had op de bon voor een gratis babyfoto zelfs al de naam van het ventje gezet. Cora of Reiner mogen voor nop voor een knipbeurt naar Kapsalon Hairmatch in Leek, Profile Wagenaar Leek trakteerde op een puky loopfiets, Juwelier van Zanten Leek op een fotogravure in een zilveren plaatje en Vulpunt Leek op een wanddecoratie. Da Leek verwende de kleine man met een babypakket, Cora en Reiner mogen vijf keer ouder-kind zwemmen bij Zwembad Nienoord en Muziekhuis Da Capo trakteerde op een paar muziekeitjes, die overigens uitstekend in de smaak vielen bij Linde. U snapt het; een héééle grote blauwe wolk dus, in Tolbert.