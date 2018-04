MARUM – Afgelopen vrijdag werd landelijk voor de zesde keer de Koningsspelen georganiseerd. In Marum kreeg dit nog een extra bijzonder tintje. Daar werd namelijk een heuse Westerkwartier-puzzel in elkaar gezet. Dit omdat de gemeente Marum na dit jaar opgaat in de grotere Westerkwartiergemeente. De puzzel werd in elkaar gezet door scholen uit de gemeente Marum, die hier toekijken hoe de puzzel bijna compleet is. Een mooi synoniem voor de puzzel die de nieuwe gemeente vormt.