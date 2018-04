RODEN – Bij Camping Dorado aan de Norgerweg in Roden, hebben leerlingen van de Esborg bloemenzaad gestrooid. Ook bij de Blakervelderhoeve en in het natuurgebied tussen Roden en Nietap deden ze dat. Het uitstrooien van het zaad is een initiatief van Anita van der Noord, die hiermee hoopt op het ontstaan van een bijenlint met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. Op deze manier hoopt zij bijen te helpen, zover dat kan.