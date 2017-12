Boekenpraat: Before they pass away

Het is herfst, heel erg herfst. Vrijdagochtend half zes en de ruitenwissers doen hun best. De verwarming staat op de hoogste stand. Daan en ik zijn onderweg naar Amsterdam. Met een auto vol boeken. In Theater Amsterdam is vandaag het Heelkunde Congres en wij zijn gevraagd daar met een grote boekentafel te staan. Met titels van de auteurs die op het congres een presentatie houden. We hebben inmiddels ervaring, we doen dit soort congressen vaker. Soms een succes, soms een kleine tegenvaller. Spannend is het altijd.

Het is nog niet alles, die volle auto. Donderdag werden in het theater al twee pallets afgeleverd. Ruim honderd dozen, en dat met maar één titel in twee verschillende edities: Before they pass away. Het prachtige boek is van fotograaf Jimmy Nelson. Bijzonder door zijn imponerende foto’s van 35 bevolkingsstammen van over de hele wereld. Het laat zien hoe die stammen vandaag de dag leven. In deze Westerse wereld kunnen wij ons daarvan bijna geen voorstelling maken.

Jimmy Nelson is een Britse fotograaf en fotojournalist. Hij reisde drie jaar de wereld over naar de meest afgelegen plekken: van Nieuw-Guinea tot Kazachstan, van Ethiopië tot Siberië. Op zoek naar stammen om te fotograferen, om hun unieke schoonheid en bijzondere verschijningen. Zijn doel was de stammen vast te leggen voor volgende generaties. Omdat deze bijzondere culturen waarschijnlijk uiteindelijk zullen verdwijnen. Hij maakte gebruik van een vijftig jaar oude 4x5inch-camera.

Wij zijn vol van dit boek en willen dat graag met onze klanten delen. Het boek met prachtige portretten van onbekende volken ligt bij ons in de winkel op de koffietafel – daar waar het hoort. Er zijn, zoals gezegd, twee edities: een grote voor € 98,95 en een kleinere voor € 49,95. Een echt cadeauboek. Kom gerust langs in de winkel om het te bekijken.

Het is nog steeds herfst, heel erg herfst. Vrijdagavond acht uur en de ruitenwissers doen hun best. De verwarming staat op de hoogste stand. Daan en ik zijn onderweg naar huis. Met een goed gevoel. Het congres werd een succes, helemaal omdat Jimmy Nelson bij onze tafel kwam signeren.

Daan Nijman en Femke Liemburg