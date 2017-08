Bootcamp in trek

LEEK – Het “outdoor” sportaanbod tijdens de zomermaanden op Sportpark Rodenburg in Leek is een groot succes! Het aanbod bestaat uit onder andere beachvolleybal, hardlopen, mountainbiken en bootcamp. Vooral de bootcamp trekt tientallen enthousiastelingen naar het sportpark. Bootcamp is, in groepsverband in de buitenlucht, werken aan je eigen lichaam. Intervaltraining, kracht- en uithoudingsoefeningen en circuittraining. Bij bootcamp trainingen ligt de focus op het verbeteren van conditie, kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en behendigheid. De trainingen vinden plaats op het nieuwe behendigheidstoestel voor de Rodenburghal. Het toestel is mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de provincie Groningen en gemeente Leek en is voor iedereen vrij te gebruiken. De trainingen onder begeleiding van www.bootcampleek.nl zijn op meerdere momenten per week.