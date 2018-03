Bouwgroep ‘Goed excuus’ op zoek naar locatie voor paradewagen

RODEN – Ook bouwploeg ‘Goed excuus’ is naarstig op zoek naar een geschikte locatie voor de bouw van hun paradewagen. De vriendengroep bouwde hun wagen vorig jaar onder Dijksterhuis. Zelf hebben ze kinderen die te oud zijn om in aanmerking te komen voor een plekje op de wagens van de scholen, maar het bouwen vinden ze fantastisch. Daarom zouden ze heel graag nog een keer meerijden in de Rodermarktparade. De gemotiveerde club bestaat uit enthousiaste manne, vrowuen en jeugd. Wie ruimte ter beschikking wil stellen of iemand weet die ruimte heeft mag een mailtje sturen naar John van Eijkelenborg: jceijkelenborg1994@kpnmail.nl