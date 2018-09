Breng je plastic doppen naar de NoorderExpo en steun KNGF Geleidehonden

RODEN – Net als ieder jaar biedt de Stichting Jaarbeurs gratis standruimte aan een goed doel. Dit jaar is dat KNGF Geleidehonden, die met het inzamelen van plastic doppen sparen voor de opleiding van geleidehonden.



‘We begonnen heel klein, maar zijn nu heel groot’, vertelt Elizabeth, verantwoordelijke voor de pr van de Stichting Vrienden Doppenactie Noord Nederland. ‘In het eerste jaar hebben we voor 17.000 kilo aan plastic dopjes verzameld en vorig jaar was dat al 83.000 kilo. Vorig jaar haalde de stichting zo’n 10.000 euro op. Daarmee kunnen we twee honden een basisopleiding geven.’

De stichting zamelt in heel Noord Nederland doppen in, waarvoor ze dus geld ontvangen. Met de stand op de NoorderExpo, hopen ze weer veel doppen in te zamelen voor het goede doel.

‘Het paste natuurlijk goed in het kader van duurzaamheid. Daarnaast doet de stichting heel goed werk’, zegt André Brasse, bestuurslid van de NoorderExpo. De stand van SVDNN zal uitleg geven over KNGF Geleidehonden, doppen aannemen en een aantal artikelen verkopen. Daarnaast zal er een grote container vol met doppen zijn, waarin mensen – tegen een vrije gift – een duik kunnen nemen. De stichting hoopt vooral veel geld op te halen voor KNGF Geleidehonden. Iedere dag zal de stand dan ook bemant zijn. Zo zal Elisabeth iedere dag aanwezig zijn, mét haar blindengeleidehond Minthe uiteraard.

De stichting nodigt eenieder dan ook van harte uit om langs te komen op de Noorderexpo. Wie meer informatie over het nobele werk van de stichting wil, kan een kijkje nemen op www.stichtingvriendendoppenactienoordnederland.nl.