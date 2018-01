Bruggen bouwen en in jezelf geloven: dat is het belangrijkst

Training zelfregie moet afstand tot arbeidsmarkt verkleinen

RODEN – Anita Eggink en Cassandra Akse laten mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer meedoen. Via een training zelfregie leren de deelnemers weer in zichzelf te geloven en te denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. ‘We bieden de deelnemers toekomstperspectief en laten ze inzien wat hun kwaliteiten zijn’, zegt Cassandra.

‘We waren collega’s bij GGZ Drenthe (Geestelijke gezondheidszorg, red.) en kenden elkaar dus al’, vertelt Anita. Een aantal jaar geleden zetten de twee samen een bedrijf op en ziedaar: Eggink & Akse Training en Begeleiding was geboren. Het bedrijf houdt zich voornamelijk bezig met het trainen en begeleiden van mensen die even een zetje nodig hebben. Vanuit hun verleden met arbeidsrehabilitatie, bleef het idee om iets te betekenen voor mensen met een verdere grote afstand tot de arbeidsmarkt, altijd bestaan. Onderscheidend is dat de training kortdurend is en focust op het vinden van ‘eigen kracht’ wat mede versterkt wordt door supporters vanuit de trainingsgroep, eigen netwerk en ondernemers. Daarnaast hebben wij goed contact met de ondernemers uit de buurt, zodat de lijntjes kort zijn’, vertelt Cassandra.’

Over de trainingsmethode heeft het duo lang nagedacht, vertelt Cassandra. ‘Op den duur kom je dan tot een plan en ga je nadenken over de verschillende trainingsmethoden. Uiteindelijk is er een plan uitgerold, waarbij we samenwerken met ‘supporters’, de lokale ondernemers. De deelnemers van de cursus krijgen een supporter toegewezen, die hen steunt met hun meedenkt in een mogelijke stap richting werk. Een aantal lokale ondernemers, hebben hun steun aan het project gegeven door de deelnemers kennis te laten maken met hun bedrijf en met hen in gesprek te gaan. Het plan van het enthousiaste duo, legden zij voor aan de gemeente Noordenveld. Wethouder Alex Wekema was eveneens enthousiast en sprak zijn steun uit. De gemeente – of beter ISD Noordenkwartier – is nu opdrachtgever van het duo. Tijdens de training wordt er dan ook samengewerkt met het ISD.

Tijdens de trainingen wordt de focus gelegd op het vergroten van de zichtbaarheid en profilering van de deelnemers binnen het bedrijfsleven/ arbeidsmarkt. ‘We leren de deelnemers denken in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden’, legt Cassandra uit. ‘We laten ze hun kwaliteiten inzien: wat kan ik? Waar heb ik moeite mee? Op die manier laten we de deelnemers opnieuw kennismaken met zichzelf.’ Volgens Anita zit de kracht van de training in het persoonlijke aspect van de training. ‘Dat persoonlijke aspect is voor de deelnemers heel belangrijk, juist in deze snelle tijd waarin mensen steeds individualistischer gaan denken.’

Onlangs heeft de eerste groep, bestaande uit zeven deelnemers, de cursus afgerond. Gedurende twaalf weken, zaten zij twee ochtenden per week bij elkaar. ‘Deelnemers waren snel aan elkaar gewend’, vertelt Anita. ‘Workshops vormen een belangrijk onderdeel van de cursus. Dankzij die workshops zag je dat de deelnemers ook op creatieve wijze werkten aan zelfregie.’

Tot slot is een profileringsgesprek ook een onderdeel van de training bij één van de bedrijven die verbonden zijn aan de training. ‘Voor de deelnemers is dit een leerervaring waarin ze het geleerde in de praktijk brengen’, zegt Cassandra. Het doel van het gesprek is niet om bij dat bedrijf aangenomen te worden, maar om ervaring op te doen. ‘Daarnaast kunnen de ondernemers de deelnemers tips geven of misschien doorverwijzen naar een ander bedrijf’, zegt Anita. ‘Voor de bedrijven is het interessant om mee te doen, omdat zij op die manier hun netwerk uitbreiden en een stukje publiciteit genereren en zodat kennis gedeeld kan worden vanuit maatschappelijke betrokkenheid’, vervolgt zij. De lokale bedrijven die meedoen aan het project zijn Alida’s Smulpaleis, De Vrijbuiter, Karin’s Bloemboetiek, Lumiax Lichttechniek, Healthhub en De Vries Everts Numan Accountants Adviesgroep.

Binnenkort gaan Anita en Cassandra de resultaten van de eerste groep evalueren met de gemeente. Zelf zijn ze in ieder geval erg tevreden over de eerste groep. ‘We hebben de deelnemers en de ondernemers dichter bij elkaar gebracht. Het belangrijkst is dat we bruggen bouwen tussen beide partijen en dat de deelnemers weer zicht en vat hebben op de toekomst.’