Buiter stopt met vuurwerk, maar bruist van de ambitie

‘Wij zijn de komende jaren nog wel even zoet’

RODEN – Buiter Roden handelt dit jaar niet meer in vuurwerk. De ‘alles-in-één-zaak’ aan de Kanaalstraat te Roden, vindt het na tien jaar welletjes geweest. Vuurwerk mag dan niet meer tot het assortiment behoren, dat wil niet zeggen dat Buiter Roden langzaamaan haar ambitie verliest. ‘Integendeel’, zegt Jan, die samen met zijn vrouw Hennie de zaak runt. ‘We zijn altijd op zoek naar nieuwe dingen om onze zaak nog beter te maken.’

In het warme kantoor achter in de zaak aan de Kanaalstraat, zitten Jan en Hennie achter een kop koffie. Ze delen het kantoor, waar ze beiden veel te vinden zijn. Ze leven eigenlijk 24 uur per dag op elkaars lip, maar vervelend vinden ze het allerminst. ‘Toen Hennie na de geboorte van één van onze kinderen een tijdje thuiswerkte, ging ik haar al heel snel missen’, geeft Jan toe. Dat laatste hoeft gelukkig niet meer, aangezien ze nog steeds trouw samenwerken in de zaak. Jan werkt inmiddels al 48 jaar in de zaak, die voorheen nog onderdeel was van de Coöperatieve Landbouwvereniging. De zaak staat sinds 1983 aan de Kanaalstraat en is sinds 1999 gepersonaliseerd. Buiter Roden is een zaak met een brede variëteit producten. Alleen al in de winkel, die een oppervlak van meer dan 1400 vierkante meter bekleedt, kunnen klanten alles vinden: van grasmaaier tot broodmeel.

In dat laatste wordt momenteel nog flink geïnvesteerd, vertelt Jan. ‘Wij zijn een groot afnemer van broodmeel van De Bakboerderij Ëiteweert te Matsloot. Hun meel verkopen wij in onze zaak. Daarnaast geven wij broodbakworkshops. In groepen van ongeveer acht tot tien personen, laten wij ze dan bakken in de kantine van onze zaak. We hebben met de Bakboerderij een afspraak dat wanneer zij de bakboerderij verkocht hebben, wij de productie overnemen. Dan gaan wij dus zelf meel mengen en verkopen. Onze zoon, René, is al geregeld werkzaam bij de Bakboerderij. Daar leert hij de kneepjes van het vak. Hij gaat later de productie samen met zijn schoonzus Marjolein overnemen. Marjolein heeft er ook al heel wat uurtjes doorgebracht. In de kunstmestloods achter de winkel, komt bovendien een nieuwe vloer. ‘Dat wordt nog een hele klus’, zegt Jan. ‘Maar het moet gebeuren. Het is een goede investering’. Ook gaan we deze zomer bezig met het verwijderen van het asbest op ons pand en het moderniseren van het gebouw. Stilzitten lijkt er voor Jan en Hennie tot dusver niet in te zitten. Jan: ‘Ik ben ook helemaal geen mens om stil te zitten’. ‘Ik wel hoor’, zegt Hennie. ‘Ik kan me prima vermaken in mijn vrije tijd, maar bij Jan is dit anders. Hij heeft niet zo veel hobby’s en te weinig geduld om bijvoorbeeld te gaan vissen.’ ‘Ik heb wel paarden’, antwoordt Jan. Dat is een mooie hobby. De kracht van Buiter Roden, ligt volgens Jan en Hennie in hun vernieuwingsdrang. ‘Kijk bijvoorbeeld eens naar onze site’, zegt Jan. ‘We hebben een mooie combinatie weten te maken tussen onze webshop en onze winkel. Die combinatie levert ons veel op.’ Hennie wijst op de Facebook- pagina van Buiter. ‘We maakten vaak ludieke filmpjes en die zetten wij dan op Facebook. Vaak werden die goed bekeken en gedeeld, waardoor we als zaak toch weer aandacht kregen. Veel klanten vragen wanneer er weer nieuwe filmpjes online komen.’

Jan en Hennie mogen dan niet woonachtig zijn in Roden, het zijn toch echt bekende Rôners. Deels ligt dat aan hun zaak, maar voor een groot deel ook vanwege hun sociale karakter. ‘We houden wel van een borreltje’, zegt Jan. ‘Gezelligheid is voor ons altijd belangrijk geweest. We hebben jaren toneel gespeeld. Jan is nog voorzitter geweest van de toneelvereniging. Dat waren fantastische voorstellingen, waarbij het altijd gezellig was’, zegt Hennie.

Over de toekomst van de winkel, denkt het echtpaar veel na. ‘Het is een beetje ons kindje’, zegt Hennie. ‘Hierdoor vinden wij het lastig om er afscheid van te nemen.’ Jan, die afgelopen weekend de prachtige leeftijd van 65 jaar bereikte, weet niet hoe lang hij nog doorgaat. ‘Ik beleef er ontzettend veel plezier aan, maar op den duur ga je wel aan stoppen denken. Dan moet er eerst een goede opvolger komen. We gaan de zaak verkopen, dat staat vast. Onze kinderen willen het niet overnemen en daar hebben we begrip voor. De zaak is eigenlijk iets te groot geworden om zomaar over te nemen. Wanneer de tijd rijp is, gaan wij het verkopen. Belangrijk is dat de nieuwe eigenaar feeling heeft met het personeel.’

Jan en Hennie willen zeker weten dat hun zaak, inclusief personeel, in goede handen valt. ‘Het personeel is heel belangrijk voor ons. We hebben werknemers die hier al 35 jaar rond lopen. Het is één grote familie. De sfeer is top’, zegt Jan. Ter illustratie wijst hij op het even gezellig nazitten op de vrijdag en zaterdagmiddag samen met het team. ‘Het personeel kan vrijwel alles tegen mij zeggen. Als we op een drukke dag met drie man achter de toonbank staan, dan krijg ik nog wel eens commentaar van het personeel dat ik niet opschiet. Tegen de klanten zeggen ze dan: ‘altijd lastig met die stagiairs’. Zulke humor kan ik wel waarderen.’

Het stoppen met de vuurwerkhandel was een idee dat al langer speelde bij Jan en Hennie. ‘We hebben er zelf niets mee. Daarbij komt dat we het al druk genoeg hebben, zonder de verkoop van vuurwerk. Als je wat ouder wordt, ga je kijken welke dingen je kunt loslaten. Dingen waar je zelf niets mee hebt, daar kun je dan beter mee stoppen’, zegt Hennie. Buiter Roden verkocht haar vuurwerk aan Rijpma Vuurwerk. Daar is het bij Luc in goede handen, meent Jan. ‘Zij verkopen prima vuurwerk en zij hebben er meer mee dan wij.’

Bij Buiter Roden hebben is er de aankomende jaren nog genoeg werk aan de winkel. ‘We hebben de winkel, het broodmeel , het onderhoud van grasmachines en natuurlijk onze agrarische afdeling. Wij zijn de komende jaren nog wel even zoet’, zegt Jan. ‘En dat is maar goed ook.’