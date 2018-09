Chris Veeze, Fractievoorzitter 50Plus Westerkwartier

‘Wij doen als 50Plus mee aan de verkiezingen in het Westerkwartier, omdat wij vinden dat ouderen en zorg zwak vertegenwoordigd is in de gemeentelijke politiek. Zo was ik bij de laatste raadsvergadering in Leek, waar gesproken werd over het MFC Zevenhuizen. Tussen de plannen van de inwoners en die van de gemeente, zat een behoorlijk verschil. Uiteindelijk moest de zorgfunctie in het MFC plaatsmaken. Dat vinden wij jammer.

Ik ben zo rond 2012/2013 lid geworden van 50Plus. Sindsdien woonde ik vergaderingen bij en uiteindelijk ben ik gevraagd voor de Waterschapverkiezingen. Later stond ik op de landelijke lijst van 50Plus op plaats nummer 39. Bij de landelijke verkiezingen, kreeg ik meer stemmen dan de nummers 4 tot en met 50 op die lijst.

Oorspronkelijk kom ik uit Tolbert. Later heb ik een tijd in Dwingeloo gewoond. Toen mijn moeder – die in Vredewold te Leek woonde – ziek werd, ben ik voor haar in Leek gaan wonen. Het Westerkwartier heeft altijd een plaats in mijn hart gehad.

Eén van de speerpunt van 50Plus Westerkwartier, is het verlagen van de gemeentelijke belastingen. Hierbij helpt het dat wij ook een landelijke tak hebben. Wat er namelijk op landelijk niveau gebeurt, is ook belangrijk in de gemeentelijke politiek. Voor de bevolking is dat een pré, want zo heb je ook enige invloed op het landelijke beleid.

We zien de aankomende gemeenteraadsverkiezingen met vertrouwen tegemoet. We gaan voor vier zetels. Ik weet het, dat is hoog gegrepen. Maar je ambitie moet hoog liggen. We hebben veel stemmers en proberen nu ook meer leden te werven.

Daarnaast zijn we natuurlijk druk met onze campagne bezig. We bezoeken de grote plaatsen, maar vergeten ook de kleine dorpjes niet. Omdat ik geboren ben in Tolbert, weet ik hoe belangrijk het is om ook met de kleinere dorpen goed contact te houden. Ik maak me wel eens zorgen dat een dorp als Tolbert wordt opgeslokt door Leek en dat zou doodzonde zijn. Ik vind het een taak van de aanstaande gemeenteraad, om ervoor te zorgen dat iedereen zich betrokken voelt bij het Westerkwartier. Dat doe je door zowel grote, als kleine dorpen te betrekken bij de gemeente.’