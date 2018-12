Coalitie Westerkwartier een feit; ‘Samen Westerkwartier Maken!’

LEEK – Maandagochtend hebben VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA het coalitieakkoord ondertekend in Borg Nienoord te Leek. “We zijn er in hoofdlijnen uit”, vertelt Ytsen van der Velde die zegt dat het college de ruimte krijgt om zelf details uit te werken. Het akkoord heeft de titel ‘Samen Westerkwartier Maken!’ meegekregen en bevat een aantal compromissen. ChristenUnie heeft moeten toegeven op de zondagopenstelling. “Pijnlijk, maar noodzakelijk”, stelt Peter Holsappel. Zondagmiddag mogen de supermarkt in het Westerkwartier open van 13.00 tot 17.00 uur, de ochtendrust blijft gehandhaafd. Ook VZ heeft zogezegd water bij de wijn moeten doen. Of bepaalde infrastructurele werken (rondweg om Leek, vangrail langs Van Starkenborghkanaal) gerealiseerd worden hangt af van de keuzes die het college maakt en de financiële ruimte die er is. Verder is er veel ruimte voor een aantal linkse standpunten van de PvdA, die dat ook als voorwaarde hebben gesteld om deel te nemen aan de coalitie. Rianne Vos: “Er is ruimte voor sociale woningbouw en voorzieningen moeten toereikend en voor iedereen bereikbaar zijn. Ook wordt er niet bezuinigd op armoedebeleid.”

Het college wordt gevormd door waarnemend burgemeester Koos Wiersma en de wethouders Geertje Dijkstra-Jacobi (VZ), Bert Nederveen (CU), Hielke Westra (CDA) en Elly Pastoor (PvdA). 2 januari worden zij geïnstalleerd tijdens de eerste gemeenteraadsvergadering van de gemeente Westerkwartier in de Postwagen te Tolbert. Deze vergadering vangt aan om 14.00 uur.