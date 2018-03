Collegeleden Leek vrijwilliger op NL DOET

LEEK – Een delegatie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek doet op vrijdag 9 maart mee aan NL doet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van ons land, georganiseerd door het Oranje Fonds. Tijdens NL doet, steken mensen in het hele land de handen uit de mouwen bij maatschappelijke organisaties.

Wethouder Karin Dekker en gemeentesecretaris Martin Schomper gaan op vrijdag 9 maart 2018 om 10.00 uur helpen met onderhoudsklussen bij de Beweegtuin van Vredewold in Leek. Het resultaat is een schone en veilige beweegtuin voor de bewoners waar we straks weer volop in beweging kunnen zijn.

NLdoet succesvol

Het Oranje Fonds organiseert op 9 en 10 maart 2018 de manifestatie NLdoet; de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Dat doet het samen met duizenden organisaties in het land. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. In de 2017 editie waren op 10 en 11 maart ruim 350.000 Nederlanders actief bij meer dan 9.500 klussen, een recordaantal. In 2018 willen we nog veel meer mensen op de been krijgen!

Vrijwilligers gezocht

Ook op andere plekken in Leek en in de dorpen Tolbert en Lettelbert wordt op 9 en 10 maart 2018 geklust door vrijwilligers. Wilt u ook meehelpen? Kijk dan op www.nldoet.nl voor een overzicht van alle klussen.