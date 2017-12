Crossloop Nienoord levert prachtige plaatjes op

LEEK – Het is Stichting Loopsport Leek en Loopgroep Nienoord afgelopen weekend weer gelukt een mooie crossloop en canicrossloop op poten te zetten. Vanaf negen uur ’s ochtends waren de eerste inschrijvers aanwezig bij Landgoedboerderij Oosterheerdt.

De loop heeft natuurlijk een groot voordeel: het voert de deelnemers over het prachtige terrein van Landgoed Nienoord. Het parcours is door de organisatie minder zwaar gemaakt ten opzichte van vorig jaar, om ook minder geoefende lopers tegemoet te komen. Bij de finish was er voor iedere deelnemer een flesje water en wat fruit te vinden.