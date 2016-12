RODEN – De Hullen in Roden stond Tweede Kerstdag weer in het teken van de volkskerstzang. En ook nu werd de dienst bijzonder goed bezocht, zoals dat elk jaar weer het geval is. Christelijke Muziekvereniging Oranje zorgde voor toepasselijke muziek en ook Grietje de Jong en Walter Meijles werkten aan de dienst mee. Laatstgenoemde verzorgde dit jaar de overdenking.