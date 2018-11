De loting voor het Leekster voetbalgala wordt er in rap tempo doorheen gejast, constateert de Ongenode Gast

LEEK – Of u het nou leuk vindt of niet, het einde van 2018 nadert met rasse schreden. De tijd van oliebollen, vuurwerk en carbidschieten komt dichterbij. Tradities zijn er om in stand te houden, ook op sportief gebied. Vandaar dat het Leekster Voetbalgala ook dit jaar weer op de voetbalagenda staat. Afgelopen vrijdag verrichte niemand minder dan Gertjan Verbeek de loting van het toernooi. En de Ongenode Gast was erbij.

In de Topsporthal van Leek is het een drukte van belang. Leden van verschillende zaalsportverenigingen vullen de kantine. Even verderop is een bescheiden zaaltje ingericht voor de loting. Zo’n dertig man hebben de moeite genomen om bij de loting aanwezig te zijn. De koffie vloeit rijkelijk en wordt met grote teugen naar binnen gewerkt. Aan de voorbereiding ligt het in ieder geval niet, want zo te proeven staat deze koffie al een tijdje klaar. De lauwe bakjes worden desondanks zonder morren naar binnen gewerkt.

Wanneer iedereen voorzien is van koffie, neemt Marja Wardenier het woord. De voorzitter van het Leekster Voetbalgala heet eenieder welkom. ‘We willen op tijd beginnen. Niet alleen vanwege Gertjan, maar ook met het oog op Oranje’, zegt zij. Nog voor Verbeek met de loting kan beginnen, neemt ze even de personele wijzigingen door. Zo is Jeroen Keuter niet langer onderdeel van het bestuur. Hij is vervangen door Edwin Schuiling, voetbalman bij onder andere VV Veenhuizen en VV GOMOS. Aan de jury is Marco IJzer toegevoegd, zo laat Marja weten. Vervolgens vliegen de feiten en cijfers over tafel. Dit jaar telt het Leekster Voetbalgala 54 teams. Het ontbreken van VV Peize en VV Roden wordt zeer betreurd. Overigens doen beide clubs wel mee aan het damestoernooi.

Goed, de loting kan beginnen. Dat gaat in rap tempo. Er rollen een aantal mooie derby’s uit de koker. In het damestoernooi zullen Nieuw-Roden, SVMH en GOMOS tegen elkaar uitkomen. Nieuw-Roden kan uiteraard als torenhoge favoriet worden aangewezen, maar de ploeg van Wiebe Kooiker komt met een speciale talentenselectie. De spelers in het team zullen hierdoor niet ouder dan 21 jaar zijn. De loting is een mooi moment om even rond te kijken. We zien de voetbalminnende familie Dijk uit Boerakker, we zien ook Johan Wardenier, de Norger enclave met clubwatcher Jasper Boer, Rolf Hofsteenge en Steven Schilt.

Dat het tempo er lekker in zit, heeft ook te maken met de wedstrijd van de Leekster Eagles, die om 21:00 uur aantreden tegen OS Lusitanos. Na de loting is het tijd om de gast eens aan de tand te voelen. Verbeek komt terecht in een vragenvuur. Openhartig spreekt hij over zijn zaakwaarnemer, kunstgras en de veelbesproken VAR. Ook op de vraag of hij niet graag nog een club zou trainen, geeft hij antwoord. ‘Als ik een club had, was ik vanavond niet in Leek geweest’, zegt hij lachend. Het verschil tussen Duitse en Nederlandse spelers weet Verbeek op een treffende wijze te omschrijven. ‘Duitse spelers doen alles wat de trainer ze vraagt, zonder te morren. Befehl ist befehl in Duitsland. Dat zit er nog steeds in.’ Tot slot breekt Verbeek een lans voor G-voetbal en veegt hij de vloer aan met Walking Football. De zaal is tevreden: het krijgt waar het voor gekomen is. Verbeek neemt geen blad voor de mond en heeft na het vragenvuur nog tijd voor het publiek.

Voor de gehele loting van het Leekster Voetbalgala kunt u terecht op www.dekrantnieuws.nl. 21 december gaat het toernooi van start en de gala-avond vindt plaats op 12 januari.

Wat: Loting Leekster Voetbalgala

Wanneer: Vrijdag 16 november

Hoe laat: 19:30 uur