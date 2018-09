De Ploeg zorgt al een eeuw lang voor strubbelingen en fraaie kunst

‘Vanuit gezelligheid krijg je geen ontwikkeling’

PEIZE – De Groninger Kunstkring De Ploeg viert dit jaar haar honderdjarige jubileum. Een unicum voor de kunstkring, die met 22 leden nog springlevend is. Ter ere van dit heuglijke feit, zullen acht kunstenaars de komende twee weekenden exposeren in Atelier Vier-B. Aan De Pol in Peize, spreken Arien de Groot en Willem Corsius over het ontstaan van de kunstkring en blikken zij vooruit op de aanstaande tentoonstelling.De Ploeg bestaat dus al honderd jaar. Voorzitter Willem Corsius heeft, speciaal voor het jubileum van de kunstkring, een boek samengesteld. Hierin beschrijft hij de historie van De Ploeg, die dus teruggaat naar 1918. ‘De ontstaansgeschiedenis van De Ploeg, leest als een jongensboek’, veronderstelt Willem, die dit opmaakte uit de eerste notulen van De Ploeg. ‘Deze notulen zijn zo’n 25 jaar geleden opeens opgedoken. Je weet hoe dat gaat, die lagen ergens in een verhuisdoos van een voorzitter of bestuurslid. Het was mooi dat we die notulen nog in bezit hadden, maar we deden er niets mee. Sterker nog: ik ben zelf de notulen een paar keer kwijt geraakt’, lacht Willem schuldbewust. ‘Toen ik ze vijf jaar geleden terugvond dacht ik: hier moeten we wat mee doen. Zo is het idee ontstaan om de historie van De Ploeg vast te leggen.’

Kunstkring De Ploeg staat bekend om zijn vroegere strubbelingen, vertelt Arien. ‘Er was vaak onenigheid onderling. Zo kwam het dat kunstenaars zich nog wel eens van De Ploeg wilden afscheiden.’ Volgens Willem is dit echter geen nadeel, maar juist een voordeel. ‘Vanuit gezelligheid ontstaat geen ontwikkeling. Door die onderlinge strijd, ontstaan juist nieuwe ideeën en manieren om tegen kunst aan te kijken’, zegt hij. Dat beaamt Arien. ‘Wanneer er even strijd ontstaat, begint het direct bij kunstenaars te borrelen. Dat is juist goed.’

Het jubileumboek heeft de naam ‘De Ploeg 100’ gekregen, met als subtitel ‘De Ploeg, een boom met vruchten en zaailingen’. Willem legt uit: ‘Met die zaailingen wordt juist gedoeld op hen die misschien niet meer bij De Ploeg zitten, maar wel onderdeel zijn geweest van De Ploeg en dus een stukje met zich meedragen.’

Goed, terug dan naar de aanstaande expositie in Atelier Vier-B. Die vindt dus plaats in Peize, terwijl De Ploeg vooral georiënteerd is op Groningen. ‘Dat klopt. De laatste tijd zijn wij ook steeds meer op Groningen gefocust’, zegt Willem. ‘Maar vroeger kwamen de kunstenaars al uit heel het noorden. Het is namelijk zo dat wanneer iemand zich aanmeldt, diegene in de buurt van Groningen moet wonen. Maar als diegene verhuist, hoeft hij zijn lidmaatschap niet te beëindigen.’

De expositie in Peize herbergt de kunst van acht kunstenaars. Vier ‘Ploegers’ – oftewel: leden van De Ploeg – en vier gasten. ‘We hebben gezocht naar exposanten met verschillende stijlen en technieken’, vertelt Arien. Samen met partner Peter de Vis zit zij al jaren in de kunstwereld, waardoor zij een groot netwerk hebben opgebouwd. ‘Het was niet lastig om gasten te vinden die goed bij de expositie zouden passen.’

Willem Corsius is één van de exposanten, en ook Joke Klaveringa (Nietap) is in de regio een bekende kunstenaar. Uiteraard exposeert Arien zelf ook. De expositie is een onderdeel van het jubileumjaar, die uiteindelijk in Bellingwolde wordt afgesloten. Voorzitter Willem vindt het belangrijk dat De Ploeg zich blijft tonen aan het publiek en ruchtbaarheid blijft geven aan de Kunstkring. ‘We bestaan honderd jaar en ons leden aantal is stabiel. Ik denk dat wij nog heel wat jaren blijven bestaan. Dat heeft ook met de leeftijd van De Ploeg te maken. De leden voelen zich schatplichtig en dragen verantwoordelijkheid voor een vereniging die al heel lang bestaat.’

De expositie in Atelier Vier-B (aan De Pol 21 te Peize) is op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september te bezoeken. Het weekend daarop is het atelier op dezelfde dagen open. Voor al die dagen geldt dat de expositie van 13:00 tot 17:00 uur te bezoeken valt. Toegang is geheel gratis.