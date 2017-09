De R is natuurlijk van de Rodermarkt

RODEN – Hij staat weer voor de deur, de misschien wel mooiste week van het jaar. Het feest der feesten, waarbij gezelligheid en gemoedelijkheid hoogtij vieren. Het is dé plek waar je iedereen weer eens tegenkomt, dé plek waar genoeg te doen is en waar het altijd goed toeven is. Het is de Rodermarkt en ook dit jaar weer zal het weer van de opening op de vrijdag tot aan die laatste woensdagavond na de kortebaandraverijen een feest van herkenning zijn. Met zo her en der wat nieuwe elementen zoals deze bijlage in de Krant die de gebruikelijke Rodermarkt Koerier vervangt. De Jaarbeurs van het Noorden viert haar 65e verjaardag en kan nog zeker zoveel jaren mee. Wat er te doen is dit jaar? Wat het gevoel is van deze Rodermarkt? Wat de hoogtepunten zijn, de nieuwigheden of juist vaste succesnummers? Alles, maar dan ook alles wat maar te maken heeft met die ‘R’ van de Rodermarkt is in deze bijlage te lezen. Veel plezier ermee en tot op de Rodermarkt.