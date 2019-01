De Wilp loopt uit

DE WILP – Ieder jaar is het vaste prik in De Wilp. Vlak na de jaarwisseling wordt er gerend in het Westerkwartierse dorp. Een echte dorpsloop, origineel georganiseerd vanuit voetbalvereniging De Wilper Boys. Het dorpse karakter wordt nog maar eens versterkt door het parcours, wat midden door het dorp loopt. Niet alleen de deelnemers, ook de toeschouwers lopen uit voor de nieuwjaarsloop in De Wilp. Dit jaar was Riekele Kobes de allersnelste bij de halve marathon. In een tijd van 1.17.21 kwam hij over de finish.