‘Democratie is onze manier van leven’

Aftrap ‘Jaar van de Democratie’

NOORDENVELD – De gemeente Noordenveld heeft 2017 uitgeroepen tot ‘Jaar van de Democratie’. Eerder waren cultuur en ‘de vluchteling’ onderwerp van een themajaar, net als Ot en Sien. Om het jaar officieel af te trappen, wordt dinsdag 7 maart een inspiratiebijeenkomst gehouden. De organisatie hoopt dat bezoekers willen helpen vorm te geven aan het themajaar en hoopt dat er werkgroepen ontstaan die activiteiten willen ontwikkelen, die het belang en het nut van democratie en vrijheid laten zien. ‘Democratie hoeft niet heel ingewikkeld te zijn’, zegt burgemeester Klaas Smid. ‘ Het kan van alles zijn: samen in de buurt honden speelweide regelen, een jeugdgemeenteraad, een kunstproject over (on)vrijheid of een schoolproject over recht en gerechtigheid’, laat de burgemeester weten, die iedereen voor de aftrap uitnodigt.

De gemeente wil het een bijzonder jaar laten worden. De inspiratiebijeenkomst mag er qua programma dan ook best zijn. Zo is cabaretier, chansonnier, zanger en presentator Arno van der Heijden aangetrokken om als spreekstalmeester te fungeren. Uiteraard is burgemeester en rest van het college van de partij en zijn zes bekende gezichten uit de gemeente gevraagd een korte pitch over democratie te verzorgen: Peter Sluiter (Gevangenismuseum), Jozien Schrale – Oranje (advocate), Vincent Muskee (de Krant), leerlingen van de Ronerborg, Dragoslav Milkovic (Vluchtelingenwerk) en Gerard Kemkers (ex schaatscoach en nu in dienst van FC Groningen). Zij zullen elk op eigen wijze een pitch met verschillende invalshoeken presenteren. Daarna is er ruimte voor discussie en na de pauze kunnen bezoekers samen initiatieven ontplooien. De avond wordt afgesloten met een borrel, zo is democratisch door de organisatie besloten. Plaats van handeling is de Pompstee in Roden, waar de deuren om 19.00 uur open gaan en het programma een half uur later begint.

‘We zoeken dus eigenlijk ideeën en activiteiten’, zegt Smid. ‘Democratie is overal. Wat je je wel af kunt vragen is of democratie, vrijheid en de rechtsstaat nog wel zo vanzelfsprekend zijn. Democratie heeft onderhoud nodig, daarom ook is voor dit thema gekozen. De vraag die vervolgens opborrelde was wie dit thema in zou vullen. De gemeente? Inwoners? Democratie is overal. Het doet zich overal voor. We weten niet beter. D66 kwam eigenlijk met de suggestie om ideeën uit de samenleving te halen. Inderdaad, een beetje anders dan men wellicht van de gemeente gewend is. Met Arno van der Heijden hebben we een bekende presentator en de pitches zullen op uiteenlopende facetten van democratie ingaan. We hopen dat ze stof tot nadenken geven en dat er aan de hand van de pitches spontaan ideeën opborrelen.’

Na de pitches neemt het publiek (en raadsleden) plaats aan tafels en wordt per tafel een thema bepaald. Mensen kunnen hun naam en ideeën achter bepaalde thema’s zetten en wisselen daarna van tafel. ‘Op die manier hopen we dat er initiatieven ontstaan én werkgroepen die aan de slag kunnen gaan. Ja inderdaad, op deze manier hebben we dat ook gedaan tijdens het fietssymposium in Peize.’

De organisatie koos de pitchers vanwege het feit dat zij in hun vakgebied en als persoon te maken hebben met verschillende facetten van democratie. Mooi is ook de medewerking van leerlingen van de Ronerborg, die op een filmpje hun mening zullen ventileren. ‘We hopen activiteiten te ontwikkelen die het belang en het nut van democratie en vrijheid laten zien. En nogmaals: dat kan van alles zijn. Want democratie heb je beslist niet alleen in de politiek, maar ook binnen een gezin. Het is niet moeilijk, je komt het heel vaak tegen. Democratie is onze manier van leven en niemand kijkt daar nog van op. We maken immers dagelijks gebruik van onze democratische rechten; op het werk, in ons gezin, in het schoolbestuur of op de voetbalclub. Heel breed dus, en dus gaan we er een beetje van uit dat er mooie initiatieven tot stand komen die van dit themajaar iets heel speciaals zullen maken’, besluit Smid.

Aftrap ‘Jaar van de Democratie’, met medewerking van Arno van der Heijen (presentatie), Peter Sluiter, Jozien Schrale – Oranje, Vincent Muskee, leerlingen Ronerborg, Gerard Kemkers en Dragoslav Milkovic. Inloop vanaf 19.00 uur, start programma om 19.30 uur. Iedereen is welkom.