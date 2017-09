‘Deze club hoort in de derde klasse thuis’

VV Veenhuizen

VeenhuizenVEENHUIZEN – De degradatie van vorig seizoen kwam hard aan in het Noordenveld en was dan ook niet verwacht. Op sportpark ‘Achter de Molen’ worden de scherven bij elkaar geveegd. Aan nieuwe trainer Raymond Middel de taak om weer met een schone lei te beginnen. Met als uiteindelijke doel: terugkeer in de derde klasse.

Raymond Middel is de opvolger van de uit Bovensmilde afkomstige Tino Slagter. De geboren man uit Hoogezand is getogen in Assen en voelt zich dan ook Assenaar. “Veenhuizen is vlakbij Assen. Als trainer van de jeugd hebben we er wel eens gevoetbald. Ik heb de promoties gevolgd. Die degradatie kwam toch onverwacht. Na acht wedstrijden stond Veenhuizen derde, aan het eind degradeerde de ploeg, dat mag niet. Deze club hoort ook in de derde klasse thuis. Er is iets niet goed gegaan. Ze waren vaak heer en meester, maar hadden ook pech in de afwerking. Mijn eerste indruk van de verenging is positief. Het is al super als je aan komt rijden bij het complex: heel mooi, met links de biermakerij en rechts de voetbalclub. Ja, en die molen. Het zijn aardige mensen. Ik heb niet echt een voorbeeld als trainer, maar ik ben een vrij rustig type. Iemand die lekker tussen de spelers wil staan, ik wil een goede band opbouwen. Het moet ook gezellig zijn, daarom kies ik ook voor clubs in de buurt. Ik zeg wel: moeilijke jongens? Laat maar komen. Maar als er gedold moet worden ben ik er ook bij. In mijn werk als trajectcoach bij Caparis in Drachten begeleid ik onder meer mensen met een bijstandsuitkering richting werk. Dan ben ik met veel verschillende types mensen bezig. Mensen die willen en personen die niet willen. Ik heb inlevingsvermogen. Ik heb een gezin met twee kinderen. Ik houd ervan om leuke dingen te doen, ook met vrienden een biertje drinken en elk jaar hebben we een uitje naar het Nederlands elftal. Naar EK’s en WK’s. Ik ben ook naar EK Dames geweest. Mijn nichtje heeft twee interlands gespeeld, heeft het EK net niet gered. Ze speelt nu in de zaal bij Nieuw-Roden.” Dan de brandende vraag, waar komt Veenhuizen dit seizoen terecht? “Doelstelling is bij de bovenste plaatsen. Ik houd zelf van verzorgd spel, zelf de bal veroveren. En niet inzakken, maar aanvallen. We moeten kijken of dit lukt. We hebben te maken met Friese ploegen, die erin kleunen. De vraag is ga je daarin mee of ga je voetballen? “. De blauw-witten beginnen het seizoen met een thuiswedstrijd tegen SV Haulerwijk. Een club uit de buurt, zoals Middel het zegt.