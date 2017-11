Dicht bij huis Roden ; 14 levensloopbestendige woningen

RODEN – Afgelopen jaren is er gewerkt aan een invulling van het terrein op de locatie van de voormalige openbare Mavo, de zogenaamde “Ronerborg locatie”. In het verleden zijn er meerdere plannen geweest voor het invullen van deze locatie. Onlangs heeft de gemeente Noordenveld een tender uitgeschreven waarbij meerdere ontwikkelaars een plan konden indienen. Het plan van Plegt-Vos kwam hierbij als beste uit de bus. “We zijn blij dat Plegt-Vos dit mooie stukje Roden kan invullen met 14 levensloopbestendige twee onder één kap woningen” aldus Chiel Oude Essink Nijhuis, verkoopmanager van Plegt-Vos.

Nieuwbouw in Roden is al vrij uniek, en zeker op deze locatie en in deze opzet. Gericht op de toekomst en van alle gemakken voorzien. De woningen zijn zeer onderhoudsvriendelijk, voorlopig heeft de koper nergens omkijken naar. De luxe van een comfortabele nieuwbouwwoning, gecombineerd met het gemak van gelijkvloers wonen én extra ruimte op de verdieping, welke vrij in te delen is. Deze fraaie, moderne twee onder één kap woningen maken levensloopbestendig wonen leuk.

De woningmarkt vraagt meer en meer om levensloopbestendige woningen en het aanbod van deze woningen blijft beperkt. “We merken in de markt dat er veel vraag naar dit soort woningen is, zeker dicht bij de voorzieningen” aldus Joan Smit van Smit & Douma Makelaars in Roden en Groningen. Vanwege de grote belangstelling voor het project wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd op donderdag 2 november. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom vanaf 19.30 uur bij de Pompstee aan de Brink 25 in Roden.

Tijdens deze informatiebijeenkomst wordt het project uitgebreid gepresenteerd, er zijn plattegronden, sfeerbeelden en prijslijsten in te zien. Uiteraard zijn Smit & Douma Makelaars en Plegt-Vos aanwezig voor alle vragen. Tevens zijn de projectleveranciers (keuken en sanitair) en een hypotheekadviseur aanwezig waar u zich kunt laten informeren.

Heeft U interesse in een van de woningen? Vanaf de informatiebijeenkomst op donderdag 2 november is het inschrijfformulier beschikbaar en deze kan tot uiterlijk donderdag 9 november 17.00 uur worden ingeleverd bij Smit & Douma Makelaars aan de Albertsbaan 5 in Roden. Alle ingeschrevenen worden vervolgens op vrijdag 9 november persoonlijk door de makelaar geïnformeerd.

Heeft u interesse in het project? Schrijf u dan in op de website: www.dichtbijhuisroden.nl of neem contact op met Smit & Douma Makelaars, Albertsbaan 5 in Roden. Telefoon: 050-5018341 of e-mail: info@smitendouma.nl